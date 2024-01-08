布林肯4訪中東 阻以哈衝突蔓延

美國國務卿布林肯7日在約旦首都安曼的聯合國世界糧食計畫署（WFP）區域倉庫發表談話。（法新社）

2024/01/08 05:30

以軍︰已瓦解哈瑪斯加薩北部軍事指揮層

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯近日出訪中東，為以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊爆發衝突四個月以來的第四次，進一步敦促區域各國運用自身影響力，確保衝突得到控制，避免「永無止境的暴力循環」。與此同時，以色列軍方六日表示，已瓦解哈瑪斯在加薩北部的軍事指揮層，作戰重心將轉往中、南部。

布林肯六日在伊斯坦堡會見土耳其總統艾多根，催促安卡拉當局利用自身影響力，包括對伊朗的影響力，降低加薩衝突擴大的風險，並希望安卡拉支持衝突終止後的加薩治理計畫，「土耳其顯然準備在衝突結束後的治理工作中發揮積極、富有成效的角色，並嘗試找尋永久和平與安全的道路」。

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擔憂以色列、黎巴嫩邊界戰火

隨後，布林肯轉往克里特島，會見希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），並在會後告訴媒體，真正令人擔憂的問題之一是以色列和黎巴嫩邊界，美方希望盡一切可能確保局勢不會升溫。據報導，自去年十月初以來，與哈瑪斯結盟的黎巴嫩真主黨，幾乎每天都與以軍交火，近期更向以色列發射六十多枚火箭，以軍戰機六日也襲擊黎國南部目標。哈瑪斯不久前才指責以色列，對黎國首都貝魯特發動無人機攻擊，造成一名哈瑪斯資深官員死亡。

布林肯警告，若解決這場危機的努力失敗，結果將是「永無止境的暴力循環…以及這個區域人民生活在局勢不安及衝突之中」，因此，「希望有同感的各國能運用自身人脈、影響力及關係，與可能參與其中的各方接觸，以克制局勢」。布林肯此行還將訪問約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、以色列和約旦河西岸。

與此同時，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾六日也訪問黎巴嫩貝魯特，並會見真主黨政治派系一名高階人物，以及真主黨國會小組頭號人物拉德（Mohammed Raad），致力避免黎巴嫩捲入以哈衝突，「我也要向以色列傳達這項訊息：沒有人可以在區域衝突中獲勝」。

以軍六日表示，在耗時三個多月後，終於擊潰哈瑪斯在加薩北部的軍事領導層，當地的哈瑪斯份子現在只能發動零星的火箭攻擊，再無指揮力量。以軍接下來的重心將是瓦解加薩中、南部的哈瑪斯軍事力量。總理納坦雅胡重申，將持續採取行動消滅哈瑪斯、爭取人質獲釋，並確保加薩對以國不再是安全威脅。

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