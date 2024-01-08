德鐵薪資談判破裂 司機10日起罷工3天

德國火車司機工會（GDL）宣布將自10日起罷工3天。圖為法蘭克福車站的德鐵ICE列車。（法新社資料照）

2024/01/08 10:42

〔中央社〕德國火車司機工會（GDL）今天表示，由於薪資談判破裂，德國火車司機將自10日起在全國各地罷工3天。

法新社報導，德國火車司機工會去年發起多次罷工，並表示德國鐵路公司（DB）未能提出「可談判」的提議來阻止罷工行動。

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工會表示，火車司機將於當地時間10日凌晨2時（格林威治時間清晨1時）起開始罷工，貨運則自9日晚上6時（格林威治時間清晨5時）起停止。

司機們將於12日晚上6時返回崗位，這是工會迄今以來最長的停工時間，他們在去年11月與12月也舉行過罷工。

德鐵人力資源主任塞勒（Martin Seiler）表示，「這次罷工不僅絕對沒有必要，而且我們還認為它未經法律授權。」

塞勒宣布了一項禁制令試圖阻止罷工，認為工會此舉將嚴重擾亂營運。

德國經濟已經陷困，貨運中斷恐將雪上加霜。

代表約1萬名勞工的德國火車司機工會除了要求加薪因應高通膨，同時要求針對每週4天共35小時的工時進行談判。

德鐵說上個月已在談判中提出加薪11%以及最高可至2850歐元（約合新台幣9萬6500元）的「通膨補償獎金」。

德鐵今天表示已於上週提出改進方案，並稱這是在工會對工時要求方面「向前邁出的一大步」。

德鐵去年也與代表約18萬名非司機鐵路人員的德國鐵路及交通工會（EVG）有過糾紛，雙方在8月底達成了協議。

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