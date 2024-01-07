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白宮被蒙在鼓裡！美防長住進ICU治療4天 五角大廈未及時通報挨轟

美國國防部長奧斯汀。（路透檔案照）

美國國防部長奧斯汀。（路透檔案照）

2024/01/07 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕現年70歲的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於當地時間6日驚傳因醫療手術引發的併發症，在加護病房（ICU）住了4天。據美國政治新聞網站《Politico》報導，奧斯汀住院後，五角大廈沒有及時將這一消息告訴總統拜登和其他高級官員，白宮對此感到震驚。

報導引述2位美國官員說法稱，直到國防部4日發來訊息，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及其他白宮高級幕僚才知道奧斯汀1月1日住院的消息。國防部發出通知後不久，蘇利文就通知了拜登總統。

官員說，奧斯汀基本上不可能在向蘇利文通報前，私下向拜登轉達消息，「如果有人把這事告訴總統，蘇利文會是他接到的第一通電話。」

報導稱，官員們說，奧斯汀的情況令所有白宮工作人員感到震驚，因為他們不知道這位國防部長正在因一次「選擇性醫療手術後的併發症」而住院。令國家安全委員會工作人員感到驚訝的是，五角大廈過了這麼久才讓他們知道奧斯汀的情況。

一名匿名美國官員表示，拜登直到4日才接獲奧斯丁住院消息，不過對奧斯丁仍「保有完全信任和信心」

另據《路透》報導，參議院軍事委員會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）批評，防長住院未立即通知國會，已經違反法律，而且破壞大眾對拜登政府的信任。

韋克爾說，「一旦國家指揮當局其中一人沒有能力履行職務時，軍方、國會和社會大眾有權清楚所有狀況。」

奧斯汀6日表示為保密住院一事「全權負責」，目前仍在住院，且原因不明，但5日晚間已全面恢復防長職務。

除了美國總統拜登之外，美國防長握有世上規模最大的軍隊的號令權，還是總統繼承順序中的第六位，加之眼下面臨俄羅斯、伊朗和中國的挑戰，美國防長必須隨時準備因應任何形式的國家安全狀況，更是重中之重。

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