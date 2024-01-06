要中國勿干預大選 美關注台灣人自由、安全投票

美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比4日表示，希望台灣外部的各方不要干預台灣的民主選舉，美方會密切關注台灣人能否自由、安全地投票。（彭博）

2024/01/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣總統暨國會大選倒數一週之際，中國軍事威嚇和選舉干預陰影揮之不去。美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比四日表示，希望台灣外部的各方不要干預台灣的民主選舉，美方會密切關注台灣人能否自由、安全地投票。

中國機艦擾台、介選 白宮關切

近日中國高空氣球逾越台海中線，機艦也持續在台海周邊活動，試圖影響台灣民眾投票。對此，柯比四日在例行記者會上表示，他無法證實中國氣球越線一事是否屬實，但他要強調，美國支持台灣的民主機制，希望台灣外部各方不要干預台灣選舉。

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柯比說，「我們想見到那裡有自由、公平、公開和透明的選舉。我們當然清楚外部實體可能試圖干預，所以持續敦促台灣以外的所有人不要干預台灣舉行一個自由、公平和民主的選舉」。

隨後，「美國之音」詢問柯比，台灣正調查中國疑似以旅行和金錢賄賂地方基層人員，試圖誘導支持特定候選人，但拜登總統去年十一月才告訴習近平不要介入台灣選舉，他的建議是否被忽視？柯比回應，美方已明確表示，尊重台灣的民主制度及台灣人民做出的決定，「我們不希望任何其他實體（包括國家）加以干預」。

柯比又被問到，若中國的確影響台灣大選，美國是否仍對選舉結果有信心？柯比稱這是「假設性」問題，不願揣測，但美方希望選舉自由、公正、透明，台灣人民的意願受到尊重，「我們會儘可能密切注視這場選舉」。

柯比再次強調，台灣人民在前往投票時，是否感到安全、放心，知道自己的選票很重要，以及選票是否得到適當統計，這些都是美方關切的重點。

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