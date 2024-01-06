美國防部長奧斯汀驚傳「秘密住院」 五角大廈：手術引發併發症

美國國防部長奧斯汀（見圖）於當地時間週五驚傳，因醫療手術引發的併發症，住院進行治療。五角大廈指奧斯汀是在元旦入院。（路透）

2024/01/06 12:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年70歲的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於當地時間週五驚傳因醫療手術引發的併發症，住院進行治療。五角大廈指奧斯汀是在元旦入院，對於為何事前沒有對外公布動手術一事，則稱「這是一個不斷變化的情況，我們必須考慮許多其他因素」。

綜合外媒報導，五角大廈新聞秘書賴德（Pat Ryder）週五發布聲明指出，奧斯汀因非急需施行的醫療手術引發的併發症，於元旦傍晚在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）住院。不過賴德並未透露有關手術的內容，或是併發症及住院天數等細節，五角大廈也拒絕透露，奧斯汀在住院期間是否曾經昏迷或是否曾處於危急狀態。

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報導指賴德在週四的新聞發布會上也沒有透露此事，對於為何相隔數日才公布此消息，賴德則稱「這是一個不斷變化的情況，我們必須考慮許多其他因素」，其中包括「醫療問題和個人隱私問題」。

由媒體記者組成的五角大廈新聞協會（Pentagon Press Association）也發出一封抗議信，內容質疑奧斯汀已在國家軍事醫療中心待了4天，五角大廈卻直到週五才對公眾披露此事，令人憤慨。聲明也指出，當美國在中東的軍人面臨越來越大的威脅，並且美國在以色列和烏克蘭的戰爭中發揮著關鍵的國家安全作用時，讓美國公眾了解國防高官的健康狀況，以及最高國防領導人的決策能力尤為重要。

現年70歲的奧斯汀過去在軍隊服役41年，並於2016年以四星陸軍上將退役。由於奧斯汀是拜登政府內閣中最關鍵的成員之一，加上近期美軍面臨日益加劇的中東危機之際，因此這項消息也格外引起外界關切，事前沒有對外公開住院消息也打破以往先例。

賴德在聲明中也透露，截至週五下午奧斯汀仍在醫院，不過預計週五稍晚就能恢復工作，但並未說明奧斯汀何時可以出院。

賴德也提到，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）隨時做好準備，必要時代表部長行使職權。他也透露希克斯「本週確實代表奧斯汀做了一些例行決定」。

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