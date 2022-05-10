中國國防部稱「美國堅持一個中國原則」 五角大廈打臉

五角大廈發言人柯比（John Kirby）澄清，國防部長奧斯汀並沒有提到「一個中國原則」。（美聯社）

2022/05/10 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於美東時間4月20日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通話。談話後中國國防部發布新聞稱「美國堅持一個中國原則」，不過卻遭五角大廈打臉。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）本月6日在例行記者會上表示，中方國防部錯誤地聲稱美國堅持「一個中國原則（Principle）」，但是奧斯汀並沒有這樣說，反而明確表示美方致力於「一個中國政策（Policy）」。

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美國駐華使領館也在推特轉發消息，並將全文以簡體中文翻譯。

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