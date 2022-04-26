歷史性會議！40國將領齊商烏防務 美防長曝壯觀畫面

美防長奧斯汀（Lloyd Austin）26日邀請40國將領召開會議，聚焦討論烏克蘭防務議題，晚間他也在推特公開此「歷史性會議」的現場畫面。（圖取自推特）

2022/04/26 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾2個月，美防長奧斯汀（Lloyd Austin）26日邀請40國將領召開會議，聚焦討論烏克蘭防務議題，晚間他也在推特公開此「歷史性會議」的現場畫面。

據貼文內容，美國國防部長奧斯汀26日邀請40國將領會談，聚焦討論關於烏克蘭、歐洲軍隊現代化，以及長期防務議題。

請繼續往下閱讀...

奧斯汀26日台灣時間晚間9時也在推特上分享現場壯觀畫面，並稱這場「歷史性會議」已經展開。他說，超過40個國家齊聚一堂，討論如何幫助烏克蘭戰勝俄羅斯不義的侵略。

奧斯汀強調，這場會議的目標是討論出一個普遍、透明的共識，並聚焦烏克蘭長、短期的國防安全需求。

據悉，五角大廈發言人（John Kirby）在此之前曾指出，這場會議將從更寬廣的角度，探索戰後將如何持續保持與烏國防衛合作關係，並希望藉此彙整盟友間的軍火工業能力，持續援助烏克蘭。

美國國防部長奧斯汀（左2）表示，這場「歷史性會議」有超過40個國家齊聚一堂，將討論如何幫助烏克蘭戰勝俄羅斯不義的侵略。圖左1為美參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、右1為烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（歐新社）

美國五角大廈在此之前曾指出，這場會議將從更寬廣的角度，探索戰後將如何持續保持與烏國防衛合作關係，並希望藉此彙整盟友間的軍火工業能力，持續援助烏克蘭。（圖取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法