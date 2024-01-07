美日韓首次召開印太對話 提及台海安全與北韓威脅

去年12月18日。北韓發射的是使用固態燃料的「火星-18型」新型洲際彈道飛彈。（法新社）

2024/01/07 14:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓、美國和日本三國5日首次在華盛頓召開三國印太對話，6日發表聯合聲明，談及台灣海峽及北韓非法發展核武及彈道飛彈的威脅。

《韓聯社》7日報導，美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、南韓外交部部長助理鄭炳元、日本外務省綜合外交政策局局長河邊賢裕與會，聲明除了提及北韓問題，還重申美日韓堅決維護國際法，包括航行及飛行自由，反對任何使用武力或脅迫單方面改變印太地區海域現狀的企圖。

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美日韓申明，台灣海峽的和平與穩定對國際社會安全繁榮至關重要。會議還討論了各國的印太方針和合作機會，重點是與東南亞和太平洋島國的夥伴關係。三國認為。印太三邊對話是夥伴關係的新篇章，也是加強和更緊密協調美日韓全球政策的重要一步，將每年召開三邊對話會議。

另外，鄭炳元分別與康達、美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、白宮國家安全會議（NSC）印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）舉行會談，就加深韓美同盟和韓美日合作、主要地區及全球衝突熱點問題進行討論。

雙方決定積極開展合作推動韓美同盟今年也取得進一步發展。為此，雙方商定今後積極推進韓美高級別交流，並加強延伸威脅，反制不斷升級的北韓核武及彈道飛彈威脅。

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