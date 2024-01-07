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美日韓三方對話重申台海和平 外交部：中共恫嚇引發國際關切

美日韓三方印台對話會後聯合聲明重申台海和平的重要性，外交部透過新聞稿表達歡迎與感謝。（資料照）

美日韓三方印台對話會後聯合聲明重申台海和平的重要性，外交部透過新聞稿表達歡迎與感謝。（資料照）

2024/01/07 14:16

〔記者楊堯茹／台北報導〕美日韓三方印太對話在美東時間5日首度於美國華府召開，並於6日發布會後聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性；對此，外交部今表達感謝，也指出中國藉故升高對台灣的軍事威脅，企圖影響台灣總統大選，對區域安全已構成嚴峻挑戰，引發國際社會的高度關切。

美國國務院發布新聞稿表示，美國國務院亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）、日本外務省總合外交政策局局長河邊賢裕及韓國外交部次長鄭炳元5日在華府召開首次美日韓三方印太對話，並於會後聯合聲明重申，台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮是不可或缺的重要性，以及就中國近期在南海的非法海事主張與升高情勢的危險行徑，再度強調反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。

這是繼美、日、韓三國繼去年8月三方元首峰會後，再次對台海議題公開重申堅定立場，外交部發布新聞稿表示達誠摯歡迎與感謝，並表示，中國屢次藉故升高對我國軍事脅迫及恫嚇，近期更不斷透過空飄氣球連續多日逾越台海中線並穿越台灣上空等灰色地帶侵擾、宣布中止ECFA部分產品優惠關稅等經濟脅迫手段及種種認知作戰行徑，明顯企圖影響我國總統大選，並對區域安全已構成嚴峻挑戰，引發國際社會的高度關切。

外交部進一步指出，過去一年包括美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商（AUSMIN）及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長會議等雙邊與多邊場域的聯合聲明，凸顯了台海和平穩定的重要性已經是國際間的高度共識。作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

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