寇謐將：台灣處世紀之爭中心 命運攸關全球未來

寇謐將（J. Michael Cole）認為，台灣的命運攸關全球未來。（資料照）

2024/01/06 21:03

〔中央社〕美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）投書阿根廷人權機構「拉丁美洲開放與發展中心」（CADAL），稱台灣的命運攸關全球未來。

曾任加拿大安全情報局（CSIS）分析師的寇謐將寫道，台灣人民將於本月13日舉行總統和立委選舉，而這個擁有2300萬人口的民主島嶼正處於世紀之爭中心，這場競爭將決定既有的國際秩序及支撐它的規範是否繼續挺住，或是會被威權的修正主義、更大的壓迫和領土的擴張主義所取代。

請繼續往下閱讀...

寇謐將指出，儘管台灣和中國有共同的文化和語言特徵，台灣也與中國有生意往來；但民調一再顯示，不分藍綠，僅極少數1.6％的受訪民眾同意立即與中國統一，認為台灣未來應朝這個方向前進的比例也只有5.8％。

絕大多數受訪民眾希望台灣維持自由民主，而大多數人選擇的方式是藉由「維持現狀」，也就是實質上的獨立。

然而，勢力比台灣大許多的中國已變得更加不穩定，也更願意利用軍事力量來達到目的。解放軍的軍機和艦艇現在幾乎每天威脅台灣和區域。

在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）讓世界知道，暴君不見得會以我們其他人稱為理性的方式來權衡災難性決策的利弊後，先前難以想像的台海大戰威脅比以往更為嚴重。

寇謐將表示，正因如此，美國的帶領及對台灣的安全承諾，仍是阻礙中國軍事冒險主義的重要因素。且鑑於台海戰爭會對全球經濟造成的嚴重停擺，愈來愈多國家意識到，確保北京不會朝開戰再前進一步，也符合各自國家利益。

寇謐將說，當前台海衝突的動力來源，是北京極度不容異己的政治體制、殖民的野心及對現實的拒絕接受。若有這樣的理解，就不應該認為，局勢持續緊張及存在戰爭風險，或多或少要怪罪台灣人民。

寇謐將直言，沒有人應該在屈從和消滅之間做抉擇。如果我們迫使自由人民去做這樣的抉擇，不僅我們會失去人性，更大問題是，這會讓其他專制政權更加可能認定，脅迫、恐嚇和制服鄰國是可行的。

寇謐將警告，若這一串連環事件發生，我們會讓世界朝向無政府狀態、朝向由強權來決定數以百萬計人民命運的新「黑暗時代」（Dark Age）更近一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法