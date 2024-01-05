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美智庫外交關係協會最新報告 台海連續4年列第一級風險區

美國華府重要智庫外交關係協會最新報告將台灣列在2024年第一級風險區域內，圖為我國軍演發射復仇者防空飛彈系統資料照。（彭博）

美國華府重要智庫外交關係協會最新報告將台灣列在2024年第一級風險區域內，圖為我國軍演發射復仇者防空飛彈系統資料照。（彭博）

2024/01/05 12:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府重要智庫外交關係協會（CFR）最新「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2024年版報告顯示，中國持續對台加強軍事、經濟施壓，恐引發台海危機，衝突將涉及美國及區域內其他國家，連續4年列為第一級風險，除台海外，還有其他風險事件如以哈衝突升級、伊朗與以色列衝突、北韓問題、俄烏戰爭升級、中美洲、墨西哥問題及美國大選、關鍵基礎設施被破壞等8項。

根據外交關係協會（CFR）「預防優先次序調查」報告摘要顯示，2024台海危機可能性為「中度」，影響等級為「高度」。預防行動中心（CPA）主任兼預防衝突資深研究員斯特爾斯（Paul B. Stares）表示，「美國的外國恐怖主義威脅逐漸消退，但其他風險日漸增加，尤其是與俄羅斯衝突的風險越來越高，其次是由於台海問題、南海問題，與中國衝突的風險也日漸增加」。

斯特爾斯指出，冷戰結束以後，全球武裝衝突減少，但目前趨勢轉向。台海危機被列在2024年第一級風險區域內，為連續第4年。報告評估，中國在軍事、經濟層面上對台加壓，美國及區域內其他國家恐被捲入台海危機，其中又以台灣大選前後特別危險，發生機率為「中度」，如發生可能會造成重大影響。

至於其他三項「高度」可能的風險是美國國內恐怖主義、政治暴力行為，以哈衝突升級以及中美洲、墨西哥問題。首先，美國政治兩極化，在2024年大選前後，美國國內恐會出現恐怖主義行為及政治暴力行為；第二，以哈衝突如果擴張，恐怕會導致更廣泛的區域衝突出現；第三，中美洲和墨西哥暴力犯罪、腐敗和經濟發展受阻，將導致美國西南邊出現大批移民潮。

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