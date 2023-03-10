澳媒：台海衝突恐3年內爆發 美澳同盟將對中作戰

澳洲2家主要報紙連日來引述多位國安專家分析報導，一旦中國解放軍決定武力入侵台灣，可能引爆澳洲和中國之間的戰爭，最快可能3年內、即2026年就會發生。（路透）

2023/03/10 00:09

〔編譯楊芙宜／台北報導〕澳洲2家主要報紙《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）及墨爾本《世紀報》（The Age）7日起，連日來引述5位國安專家的分析預測，以頭版頭條和大篇幅報導，一旦中國解放軍決定武力入侵台灣，可能引爆美國和澳洲聯盟、共同對抗中國之間的戰爭，最快可能3年內、即2026年就會發生，但澳洲民眾和軍方都尚未準備好。

《雪梨先驅晨報》及以墨爾本為主的《時代報》自7日起，分別以「澳洲必須準備應對中國的戰爭威脅」和「紅色警報：戰爭風險暴露」等報導分析，一旦台灣海峽若爆發戰爭、中國欲以武力入侵台灣，澳洲將無法置身事外，勢必和美國站在同一邊捲入，與中國爆發戰爭。

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兩家澳媒系列報導強調，澳洲面臨與中國爆發戰爭的威脅，澳洲官方評估認為將有不到10年的時間去準備可能爆發的戰爭，但5位國安專家在一份聯合聲明中指出，澳洲最快可能「將在3年內面臨印太地區發生武裝衝突的前景」，而這基本上指的是，當中國入侵台灣後將會引發的戰爭衝突。

這些專家分析預測，台海軍事衝突最快2026年會爆發，如果中國國家主席習近平想要利用美國和其盟邦分心於烏克蘭戰爭之際，趁機以武力入侵台灣，則將會引發美國、澳洲等國捲入的戰爭衝突。

澳洲國防部前高階官員詹寧斯（Peter Jennings）說，「未來的歷史學家將編纂的故事會是『這是當衝突開始的時候』」，在這場軍事衝突中，將可預見到中國飛彈攻擊澳洲大陸的軍事設施，以及中國針對澳洲關鍵基礎設施的網攻。

這些專家一致認為，一旦台海爆發戰爭，澳洲幾乎會自動與美國結盟、成為重要的區域行動基地，給予美國進入澳洲基地和飛越澳洲的權利，澳洲可能也會參與到南海的戰鬥中。

專家預測，屆時可能會有20萬美軍湧入，這增加了中國飛彈襲擊澳洲軍事和其他基礎設施的威脅，即中國有可能在對台開戰的72小時內，就對澳洲發動飛彈襲擊和網路攻擊。

這系列報導採訪5位國安專家，參考他們報告及觀點撰寫而成，包括國防專家詹寧斯、外交政策專家李拉維娜（Lavina Lee，雪梨麥考瑞大學Macquarie University高級講師）、科技專家芬克爾（Alan Finkel，澳洲政府前首席科學家）、網路專家塞貝克（Lesley Seebeck，澳洲智庫國家戰略韌性研究所NISR主席）、軍事戰略家萊恩（Mick Ryan，退役澳洲陸軍少將）。

澳媒引述多位國安專家分析預測，澳洲最快在3年內就面臨可能與中國爆發戰爭。圖為澳洲總理艾班尼斯去年11月和中國國家主席習近平藉印尼峇里島G20領袖峰會期間舉行雙邊會談。（歐新社）

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