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同意神父為同性戀祝福惹議 梵蒂岡澄清：不代表認可同性戀

一對同性戀伴侶在德國科隆大教堂前，參加公眾祝福儀式。（美聯社）

一對同性戀伴侶在德國科隆大教堂前，參加公眾祝福儀式。（美聯社）

2024/01/05 23:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月天主教教宗批准一項裁決，同意神父為同性伴侶作簡短祝福，引起一些天主教主教不滿。而梵諦岡也為其裁決發表聲明澄清，表示允許祝福並非承認同性戀，也非褻瀆信仰。

根據英國《衛報》報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）去年12月批准一項裁決，只要祝福沒有在任何形式或儀式下進行，如證婚或婚禮等，即允許神父祝福未婚的同性伴侶，如此一來也不會向大眾留下教會認可同性關係的印象。此裁決發布後受到LGBTQ+天主教徒的歡迎，但也讓一些國家、尤其是非洲國家的主教感到困惑，有一些主教表示，不會為同性伴侶執行祝福。

因一些天主教主教，對去年12月宣布的措施有負面反應，梵諦岡週四（4日）出面澄清，向同性伴侶提供祝福「並不是要正當化同性戀的所有行為，也不是對他們的生活的認可」而這項措施不應被視為「異端、違背教會傳統或褻瀆」。

梵諦岡表示，牧師可以根據具體情況給予同性伴侶祝福，儘管他們承認，在一些嚴格限制同性戀、甚至對其有不人道作為的國家中，這種做法「不謹慎」，但梵蒂岡也不能實施嚴格的禁令。在週四的聲明中解釋，此類祝福必須非常簡短，且當中不能合理化任何被認為是違背道德的事物，而祝福約可在10到15秒完成。

據報導，一位觀察家也將該裁決，描述為可能是教會「在2000年歷史上，對同性伴侶的立場，最具體的教牧轉變」。

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