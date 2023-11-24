美30歲牧師疑誘拐18歲少女私奔 恐遭教會革職

美國30歲牧師在和18歲女友私奔到義大利並完婚後面臨革職危機。（圖截自X「@nypost」）

2023/11/24 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州30歲牧師克勞（Alex Crow）近日在與18歲高中女友私奔至義大利並完婚後，克勞原所屬教會表示梵蒂岡教會可能將取消他的神職職務。據悉，警方懷疑克勞的18歲女友是遭到誘騙才和他私奔至義大利。

綜合外媒報導，克勞在今年7月份來到該名18歲少女就讀的麥吉爾-圖倫天主教高中（McGill-Toolen Catholic High School）進行演講佈道，隨後便在8月分帶著剛成年的少女私奔至義大利。警方最初並不認為2人為戀愛關係，直到他們發現少女在情人節當天收到克勞的情書，但警長伯奇（Paul Burch）向媒體表示他始終認為這之間存在「誘騙」的因素，因為2人年紀相差太大，且他懷疑克勞是以「不恰當」的方式與十幾歲的女孩互動。

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據報導，2人在8月前往義大利後已於本月完婚回到美國，但克勞所屬教會卻在近日發表聲明表示，「當地大主教預計梵諦岡教會將會卸除克勞在教會中的所有權力。他將不得再和他人自稱牧師，也不能再穿得像牧師」。

報導中提到，克勞在2021年正式被任命為神職人員，而在他被賦予神職職務前曾是搖滾樂團團員，更被爆曾對惡魔學非常著迷，並在2022年被實施驅魔儀式後解決了他偏頭痛及胸痛等健康問題。

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