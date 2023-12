上帝歡迎所有人！ 教宗批准給予同性伴侶祝福

羅馬天主教教宗方濟各18日批准1項裁決,同意神父祝福同性伴侶,極具里程碑意義。(路透資料照)

2023/12/19 10:24

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)18日批准1項裁決,同意神父祝福同性伴侶,前提是不屬常規教會儀式或聖禮的一部分,極具里程碑意義。

據路透報導,教廷教義部(Congregation for the Doctrine of the Faith)18日發布的文件稱,祝福雖不會讓不正常關係合法化,但表明了上帝歡迎所有人。

教義部同時補充,祝福「絕不能與異性婚姻的聖禮混淆」,同性戀者無法獲得聖禮,而結婚亦是一種聖禮。

該部曾在2021年3月針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」,表示神不可能「祝福罪惡」,如今立場明顯轉變。

教義部指出,神父應依照不同情況做出決定,「不應阻止或禁絕教會在任何情況下與人們保持緊密關係,人們可能透過簡單的祝福尋求上帝的幫助」。

18日發布的8頁文件,其副標題是「論祝福的諮詢指導意義」,詳細說明了具體情況。共計11項的部分標題為「對處於不正常關係的伴侶及同性伴侶的祝福」。

天主教會的教理認為同性吸引不是罪過,但同性之間的性行為有罪。

方濟各自2013年就任教宗以來,一直努力讓天主教會更受外界歡迎,減少包括對LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)群體的譴責,但並未改變「受到同性吸引者應保持貞潔」的教理。

