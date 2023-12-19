上帝歡迎所有人！ 教宗批准給予同性伴侶祝福

羅馬天主教教宗方濟各18日批准1項裁決，同意神父祝福同性伴侶，極具里程碑意義。（路透資料照）

2023/12/19 10:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）18日批准1項裁決，同意神父祝福同性伴侶，前提是不屬常規教會儀式或聖禮的一部分，極具里程碑意義。

據路透報導，教廷教義部（Congregation for the Doctrine of the Faith）18日發布的文件稱，祝福雖不會讓不正常關係合法化，但表明了上帝歡迎所有人。

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教義部同時補充，祝福「絕不能與異性婚姻的聖禮混淆」，同性戀者無法獲得聖禮，而結婚亦是一種聖禮。

該部曾在2021年3月針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」，表示神不可能「祝福罪惡」，如今立場明顯轉變。

教義部指出，神父應依照不同情況做出決定，「不應阻止或禁絕教會在任何情況下與人們保持緊密關係，人們可能透過簡單的祝福尋求上帝的幫助」。

18日發布的8頁文件，其副標題是「論祝福的諮詢指導意義」，詳細說明了具體情況。共計11項的部分標題為「對處於不正常關係的伴侶及同性伴侶的祝福」。

天主教會的教理認為同性吸引不是罪過，但同性之間的性行為有罪。

方濟各自2013年就任教宗以來，一直努力讓天主教會更受外界歡迎，減少包括對LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）群體的譴責，但並未改變「受到同性吸引者應保持貞潔」的教理。

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