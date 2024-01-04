紐澤西清真寺外伊斯蘭教長中槍亡 嫌犯在逃

美國紐澤西州紐瓦克一名伊瑪目（伊斯蘭教長）在清真寺外遭遇槍擊身亡，警方封鎖現場。（路透）

2024/01/04 09:46

〔中央社〕美國紐澤西州檢方今天說，一名伊瑪目（伊斯蘭教長）在紐瓦克一座清真寺外遭遇槍擊身亡，還說這起命案初步判斷似乎不是因「偏見」或國內恐怖主義造成，目前槍手仍在逃。

綜合法新社和美聯社報導，檢方表示，被害人名叫夏立夫（Hassan Sharif），身中多槍後送醫不治。

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紐澤西州檢察長普拉金（Matt Platkin）說：「我們還不清楚此案犯罪動機，但目前為止蒐集到的證據並未指出這是受偏見驅使或國內恐怖主義行為。」

普拉金還說：「鑒於全球種種事件發展，以及我們州內許多社區遭遇的偏見事件攀升，尤其是穆斯林社區，紐澤西州現在有許多人愈來愈感到恐懼。」

他說，紐澤西州約900萬居民中，約有32萬名穆斯林。警方正在追捕槍手，有關當局也已聯繫州內各地穆斯林社區，「我們請社區每個人、每個夥伴讓我們知道，他們還希望哪些事情是需要處理的？有哪些事情是讓他們感到不安全的？告知我們以方便我們做出回應」。

自以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭以來，美國各地反猶太主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）攻擊事件增加。

艾塞克斯郡（Essex County）檢察官史蒂芬斯（Ted Stephens）證實夏立夫不只中1槍，且「這位伊瑪目看來似乎不是偏見犯罪或恐怖主義相關的受害者」。

史蒂芬斯在記者會上說，夏立夫上午6時左右在紐瓦克（Newark）馬斯吉德-穆罕默德清真寺（Masjid-Muhammad Mosque）附近遭到槍擊，當時他在車內，送醫救治後仍於下午宣告不治。

史蒂芬斯稱這是「卑劣罪行」，「我們會致力為這位伊瑪目的家屬伸張正義」。

美國運輸安全局（TSA）稍早證實，夏立夫自2016年以來在紐瓦克機場擔任安檢員，發言人表示「我們得知他去世的消息後深感悲痛，並向他的家人朋友和同事表達慰問」。

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