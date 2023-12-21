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紐澤西新聞直升機墜毀 飛行員、攝影師雙亡

費城WPVI電視台1架新聞直升機，19日晚間在紐澤西州華盛頓鎮墜毀，機上2人不幸身亡。（圖擷自X）

費城WPVI電視台1架新聞直升機，19日晚間在紐澤西州華盛頓鎮墜毀，機上2人不幸身亡。（圖擷自X）

2023/12/21 14:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國廣播公司（ABC News）旗下費城WPVI電視台1架新聞直升機，19日晚間在紐澤西州華盛頓鎮（Washington Township）1片林地墜毀，機上2人不幸身亡。

美國廣播公司報導，WPVI稱6號直升機（Chopper 6）失事時，機上載有67歲飛行員史密斯（Monroe Smith）和45歲攝影師杜赫蒂（Christopher Dougherty），2人皆罹難。

史密斯和杜赫蒂19日前往澤西海岸（Jersey Shore）執行任務，於回程途中遇難。WPVI表示，兩人多年來一直是新聞團隊的成員。

紐澤西公園警察局（New Jersey State Park Police）局長費鐸奇克（George Fedorczyk）表示，紐澤西公園管理局（New Jersey State Park Service）於19日晚間10時50分收到直升機失蹤報告；20日中午12時02分，1名警官發現了直升機殘骸。

紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）20日在社群媒體X（舊稱Twitter）上表示哀悼。墨菲表示：「我們向新聞團隊致上最深切的哀悼。美國國家運輸安全委員會（NTSB）及美國聯邦航空總署（FAA） 正就事故原因展開調查。」

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