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美內華達大學槍擊案3死 來自台灣的商學院教授身亡

美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）6日發生3死1傷的槍擊案，後續校方發出聲明，表示受害者包含2位教授，且其中一位是來自台灣的教授張家禎。（圖擷自UNLV）

美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）6日發生3死1傷的槍擊案，後續校方發出聲明，表示受害者包含2位教授，且其中一位是來自台灣的教授張家禎。（圖擷自UNLV）

2023/12/08 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）6日發生3死1傷的槍擊案，後續校方發出聲明，表示3名受害者包含2位教授，且其中一位是來自台灣的商學院教授張家禎。美國總統拜登也發布聲明，譴責這起「槍枝暴力恐怖行徑」。

內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）昨天發生3死1傷的槍擊案，後續凶嫌也遭警方擊斃。根據外媒消息指出，受害的都是教職員，不是學生。至於行兇的是現年67歲的一名大學教師，跟喬治亞州和北卡羅來納州幾所學校有關聯。外媒引述消息人士透露，該名嫌犯曾申請該校的教授職位，但未獲錄用。

該校校長在寫給教職員的信件中也說明，已確認兩名死者均為商學院老師，第3名受害者也是教職員。並指其中一名死者為商學院教授張家禎，是管理資訊系統的教育家，在其超過20年的學術生涯中，教育出一個世代的UNLV商學院學生。

根據UNLV學校網站資料顯示，張家禎（Jerry Cha-Jan Chang）1981年在台灣海洋大學取得大學學位，並在2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士。張家禎在1992年也曾於輔仁大學擔任兼任講師，並於1997年起赴美執教，2001年則是加入拉斯維加斯內華達大學，現為企管系教授。

根據UNLV學校網站資料顯示，來自台灣的商學院教授張家禎（Jerry Cha-Jan Chang），他在1981年在台灣海洋大學取得大學學位，並在2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士。（圖擷自UNLV）

根據UNLV學校網站資料顯示，來自台灣的商學院教授張家禎（Jerry Cha-Jan Chang），他在1981年在台灣海洋大學取得大學學位，並在2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士。（圖擷自UNLV）

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