聽錯指令釀2機相撞？日媒指海保機提早進入跑道

日本航空（JAL）1架國內班機，昨晚於東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火。（美聯社）

2024/01/03 13:43

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）1架國內班機，昨晚於東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火。據日媒報導，事發前海保機進入跑道，與降落的日航飛機相撞。國土交通省指出，塔台指示海保機把飛機駕駛到跑道前，但海上保安廳官員則稱，機長在事故發生後立即表示「已獲得起飛許可」，顯示雙方在理解上有很大落差。

海保廳：機長表示獲得起飛許可

據日媒報導，日航編號516的班機於昨下午從北海道飛往東京，但5點47分降落羽田機場時，卻與準備運送賑災物資的海保MA722飛機發生撞擊，客機上所有人員雖都順利逃生，但海保機上僅有駕駛員逃出，其他5人不幸喪生。

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據《讀賣新聞》報導，有官員稱在事故發生前，負責C跑道的管制員已允許日航飛機從跑道南側降落。同時海上保安廳的飛機也接到負責地面引導的空中交通管制員的指示，往C跑道移動。隨後海保機進入跑道，並與已經降落的日航飛機相撞。

據《NHK》報導，據國土交通省官員稱，日航客機有獲准進入跑道，海上保安廳也收到塔台「行駛到跑道前」的指示。不過海上保安廳官員則稱，海保機機長在事故發生後立即表示「已獲得起飛許可」，顯示了完全矛盾的理解。

《TBS》在報導中也引述相關人士說法指出，當時塔台管制員雖指示海保機往跑道移動，但並未准許其進入跑道。

負責調查飛機事故原因的國家運輸安全委員會已派出6名事故調查員前往現場進行調查，目前警方也在東京機場警察署設立特別調查本部，先朝涉嫌業務過失導致人員傷亡的方向進行調查，並將與國家運輸安全委員會等相關組織合作，對相關人員進行採證，以調查事故的細節。

據日媒報導，事發前海保機進入跑道，與降落的日航飛機相撞。（美聯社）

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