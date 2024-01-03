有洋蔥！日本震災區高校球隊啦啦隊缺陣 眾對手主動應援

日本石川縣能登半島於1日遭遇規模7.6強震，導致當地發生嚴重災情，來自災區石川縣的的星稜高校足球隊2日出戰，但該校的啦啦隊卻因震災不克前往，結果來自其他學校的高校生紛紛主動前往充當啦啦隊。（圖擷自X）

2024/01/03 11:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6強震，近日適逢日本全國高中足球錦標賽，石川縣星稜高校2日在千葉縣出賽，啦啦隊因為交通受阻無法及時前往，沒想到有多個不同校的足球隊員自動自發臨時上陣，充當星稜的啦啦隊，還有對手提供應援器材，暖心故事讓網友直呼感動，大讚這才是真正的運動家精神。

綜合媒體報導，能登半島1日發生規模7.6強震，導致當地發生嚴重災情，同時日本第102屆全國高校足球錦標賽正持續進行，來自災區石川縣的的星稜高校2日在16強戰中對上千葉縣的市立船橋高中，啦啦隊卻因震災不克前往。

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令人意外的是，前一天輸給星稜的日大藤澤，還有岡山學藝館、名古屋高中足球部等已陸續被淘汰的足球隊竟自願組成應援團，一起為星稜高校應援。就連星稜當天的對手船橋高中也主動借出350個大聲公，這樣的暖心舉動也引發外界熱烈討論及迴響。

除此之外，J3球隊福島聯的應援團也到場替星稜高校打氣，日大藤澤還用黃色垃圾袋做成臨時的啦啦隊外衣，並拉起寫著「加油！日本的羈絆，現在是要堅強的時候」的橫幅。

當天開賽前，船橋高中的先發球員也舉起「讓我們一起跨過這道難關」的紙板，儘管星稜高校最終以1比4不敵市立船橋，但應援團依然熱情地為星稜高校加油，畫面在社群上瘋傳，讓大批日本網友直呼「太感動了」！

知名足球球評石明謹在臉書發文分享此事，直呼這真是本日最溫馨的足球故事，並提到，「日大藤澤高校球員把黃色塑膠袋（星稜球衣顏色）套在身上，用麥克筆寫上星稜第十二人字樣，並書寫大布條為星稜加油，星稜的對手船橋高校野球部出借250個擴音加油棒，女籃部出借100個擴音加油棒，供現場觀眾為對手加油」。

石明謹也提到「要在同一場地出賽的岡山学芸館，看到日大藤沢人數不夠，竟然全員也一起穿上黃色塑膠袋應援，結果加油完之後他們在下一場比賽也輸掉了XD，但是贏得了全場觀眾的掌聲」、「船橋最終贏球，但是他們的應援團，也高舉著石川一起加油的標語」，並讚嘆「在場上他們依然拼盡全力分出高下，但是場外，所有人都跟石川站在一起」。

這些內容也讓網友紛紛留言大讚「看了竟然雙眼模糊了...」、「漫畫都是真的…」、「眼睛熱熱的」、「在勝負之外，還有更重要的人與人之間互相的情誼」、「今天，我們都是石川縣民」、「這只會發生在日本…」、「太感動了，我們的國家什麼時候才會有這樣的互助精神？」、「人性光輝，對比幸災樂禍的小粉紅」。

日本石川縣能登半島於1日遭遇規模7.6強震，導致當地發生嚴重災情，來自災區石川縣的的星稜高校足球隊2日出戰，但該校的啦啦隊卻因震災不克前往，結果來自其他學校的高校生紛紛主動前往充當啦啦隊。（圖擷自X）

日本石川縣能登半島於1日遭遇規模7.6強震，導致當地發生嚴重災情，來自災區石川縣的的星稜高校足球隊2日出戰，但該校的啦啦隊卻因震災不克前往，結果來自其他學校的高校生紛紛主動前往充當啦啦隊。（圖擷自X）

石川縣受災導致來自當地的星稜高校的啦啦隊無法前往應援，沒想到有數個被淘汰、來自不同校的足球球員，竟自發性充當星稜高校足球隊的啦啦隊，甚至連對手船橋高中也提供應援器材。（圖擷自X）

儘管星稜高校仍以1比4不敵市立船橋高中，但現場的應援團依然熱情地為星稜高校加油。（圖擷自X）

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