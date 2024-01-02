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能登半島7.6強震 石川縣醫院內部受損嚴重

一名在石川縣工作的醫療人員透露，醫院內部昨日受到主震和餘震影響，導致多處設施、物品被毀損。（圖擷取自@nenehappy1205 社群平台「X」，本報合成）

一名在石川縣工作的醫療人員透露，醫院內部昨日受到主震和餘震影響，導致多處設施、物品被毀損。（圖擷取自@nenehappy1205 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/02 16:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣昨天（1日）發生規模7.6強震，重創能登半島地區，事後更引發海嘯、大火、停電、建築物倒塌等災情。根據日媒指出，受災地區死亡人數不斷攀升，還有眾多輕重傷者，當地多間醫院也傳出塞滿傷患、院方人手不足等窘況，更有醫療人員透露醫院受到餘震影響，導致醫院內部多處設施被毀損，可謂是雪上加霜。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分），發生規模7.6極淺層強烈有感地震，最大震度7級，日本氣象廳以這次地震命名為「令和6年能登半島地震」。隨著救援深入，死傷消息不斷傳出，截至台灣時間2日中午12點，石川縣境內至少有48人死亡，還有眾多輕傷者。

然而受到地震影響，災區多地出現停電、建築物倒塌、許多對外道路中斷等受損情況，加上適逢日本元旦新年假期，導致多間醫院面臨醫療人員人手不足的狀況。不僅如此，主震後的數十起餘震，也造成當地醫院建築受到第2次損害，一名醫護人員就在社群平台「X」分享，自己所在醫院因餘震受損的驚悚畫面。

這名醫護人員透露，自己在石川縣能登地區某間醫院工作，昨日醫院在強震發生約4小時後，院內多個物品掉落、設施出現破損或故障的情況，甚至連病房的氧氣機也無法順利使用。然而強震發生約5小時後，當地又發生了劇烈餘震，讓醫院病房、走廊等場所，出現天花板、燈具、扶手等物品狠狠砸落，場面十分混亂。

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