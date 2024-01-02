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能登半島地震逾4.6萬人避難 石川縣近3.3萬戶斷電

石川縣有超過3萬人在震災後前往避難。圖為石川縣輪島市地震後火災現場。（美聯社）

石川縣有超過3萬人在震災後前往避難。圖為石川縣輪島市地震後火災現場。（美聯社）

2024/01/02 11:11

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，造成日本海沿岸各縣慘重災情，大量建築倒塌，地震引起的海嘯也侵襲沿海地帶。受災最為嚴重的是震央所在地石川縣，目前石川縣內共有超過3萬人正在避難，鄰近的富山縣也有1.6萬人避難。

綜合日媒報導，石川縣內截至當地時間今日上午9點30分為止，已開設336間避難所，共有3萬200人正在避難，位於七尾灣中的能登島也有160至200人正在避難中，由於連結能登島與能登半島的「能登島大橋」與「Twin Bridge Noto」目前因道路部分隆起而停止通行，救援物資無法運進能登島，島內目前面臨水、食物、毛毯等物資不足的窘況。

除此之外，石川縣內停電戶數達3萬2900戶，停電戶數最多的是鄰近震央的輪島市及珠洲市，分別為8300戶及8100戶停電。石川縣內也有多地在上午5點為止仍處於斷水狀態，其中不乏醫療院所及長照設施。

富山縣內截至上午6點30分為止，共有1萬6000人處於避難狀態，避難人數最多的是射水市，達到6251人，鄰近石川縣的冰見市也有6000人避難中。

石川縣內停電戶數達3萬2900戶。圖為石川縣輪島市建物倒塌。（美聯社）

石川縣內停電戶數達3萬2900戶。圖為石川縣輪島市建物倒塌。（美聯社）

石川縣七尾市住宅倒塌。（彭博）

石川縣七尾市住宅倒塌。（彭博）

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