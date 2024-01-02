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日本解除海嘯警報 9:17再傳規模5.6餘震

日本能登半島在台灣時間1日下午3點10分發生規模7.6強烈有感地震，地震深度僅16公里，石川縣志賀町最大震度7級。（歐新社）

日本能登半島在台灣時間1日下午3點10分發生規模7.6強烈有感地震，地震深度僅16公里，石川縣志賀町最大震度7級。（歐新社）

2024/01/02 10:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島在當地時間1日下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分）發生規模7.6極淺層強烈有感地震，氣象廳針對日本海沿海一帶發布海嘯警報，其中石川縣一帶更是發佈大海嘯警報，直到今（2日）早才解除海嘯警報。

根據日本氣象廳觀測顯示，石川縣能登半島在台灣時間1日下午3點10分發生規模7.6強烈有感地震，地震深度僅16公里，石川縣志賀町最大震度7級；七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町震度6強；新瀉縣長岡市、石川縣終能登町、能登町震度6弱，氣象廳將這次地震命名為「令和6年能登半島地震」。

隨後餘震頻頻，截至台灣時間今（2日）上午9點發生147次有感地震，台灣時間今上午9點17分又發生一次規模5.6餘震，最大震度5弱。

地震發生後，氣象廳立刻針對日本海沿岸發布海嘯警報，其中石川縣一帶大海嘯警報，預估將有5公尺海嘯出現；福井縣、新潟縣、山形縣沿岸、佐渡海嘯警報預估將有3公尺海嘯；本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸海嘯注意報，估約有1公尺海嘯，其他地區則有20公分海面變動。

直到台灣時間今上午9點，日本氣象廳宣布，目前確定海嘯不會進一步加劇，解除海嘯警報，不過持續針對日本海沿岸、北海道周邊發布海嘯預報，提醒沿海地區可能有若干海面變動，在海上工作或釣魚時請小心。

根據日本氣象廳觀測，這次「令和6年能登半島地震」所引發的海嘯，最大出現在石川縣的輪島港，有1.2公尺以上高海嘯出現，金澤也有0.9公尺海嘯，酒田、富山0.8公尺海嘯。

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