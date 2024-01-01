能登大震多起建物倒塌 輪島大樓連根拔起橫臥路中疑2受困

日本能登半島大地震，首當其衝的輪島市災情慘重，有多棟建築傾倒。（法新社）

2024/01/01 22:20

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日本能登半島7.6強震釀海嘯 房倒地裂6起活埋 餘震搖不停

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本能登半島大地震，首當其衝的輪島市災情慘重，綜合日媒報導，輪島市中心的河井町有多棟建築傾倒，其中一棟大樓連根拔起橫臥在路中，並壓倒隔壁的房屋，疑有2人因不及逃生受困等待救援。

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能登半島今天下午發生芮氏規模（M）7.6大地震，石川縣志賀町觀測到最高級7級震度，同縣七尾市、輪島市、珠洲市及穴水町也達6強震度，受到強震影響，當地有多處道路破損、建物傾倒及路面液化等災情。

輪島市在震災後，沿海地區發生大規模火災，天黑後仍可看到熊熊的火焰及黑煙往上竄。市中的河井町有多棟建築傾倒，日本放送協會（NHK）報導，其中一棟約7層的大樓橫倒路中，波及隔避的房屋，疑有2人因不及逃生受困等待救援，報導指出，該大樓為輪島知名的漆器公司。由於相關建物倒塌不及逃生的通報達50幾起，可能要等到深夜或明天天亮後才會更為明朗。

日本政府發言人、官房長官林芳正在傍晚的記者會中表示，石川縣已收到6起因建築物倒塌而被活埋的回報。林芳正已指定內閣府副大臣古賀篤帶領調查小組到當地調查建物倒塌狀況。目前已知七尾市有1名男性遭倒塌的石燈籠壓住，救助時已心肺停止，另一名女性則是遭倒塌房屋活埋心肺停止。

由於新年連假，石川縣有很多返鄉和觀光人潮，因為7級強震及海嘯來襲的威脅，再加上空陸運輸停擺，很多民眾無法動彈，輪島地區有上千名民眾前往空中自衛隊輪島分屯基地避難，志賀町也開放當地小學等30多個場所供民眾避難。

日本能登半島大地震，志賀町房屋倒塌。（路透）

日本能登半島大地震，首當其衝的輪島市災情慘重，有多棟建築傾倒。（美聯社）

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