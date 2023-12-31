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各懷鬼胎？ 普廷與習近平互致新年賀電

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平，互致新年賀電。（美聯社）

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平，互致新年賀電。（美聯社）

2023/12/31 22:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕新華社報導，中國家主席習近平12月31日和俄羅斯總統普廷，互致新年賀電。習近平指出，2023年面對百年變局和動盪的國際地區形勢，中俄關係始終保持健康穩定發展，雙方政治互信進一步深化，戰略協作愈加緊密，互利合作不斷取得新成果。

報導中提到，中俄雙邊貿易額提前達到2000億美元目標，習近平願與普廷保持密切交往，以慶祝兩國建交75周年和舉辦中俄文化年為契機，引領兩國不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，確保中俄關係沿著正確的道路行穩致遠。

普廷表示，相信在俄中共同努力下，兩國各領域富有成效的合作將取得更大成果，雙方在聯合國、二十國集團、上海合作組織、金磚國家機制框架內合作也將取得新進展。

此外，中國國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京互致新年賀電。李強強調，中方願繼續與俄方爭取更多務實合作成果，為兩國關系發展注入新動力。米舒斯京表示，俄方願同中方保持建設性溝通，推動雙邊合作邁向更高水平。

《日本經濟新聞》中國分社前社長中澤克二上週引述消息稱，習近平今年3月正式展開第3任期，同月出訪俄羅斯，普廷當時告訴習近平，與烏克蘭的戰爭至少會打上5年，這將影響習近平統一台灣的計畫，日本也面臨改變武器出口想法的壓力。

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