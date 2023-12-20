加強中俄關係 習近平定位「戰略選擇」

中國國家主席習近平20日在北京接見俄國總理總理米舒斯京（左）。（美聯社）

2023/12/20 20:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國家主席20日接見來訪的俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）時指出，與俄羅斯保持密切關係是「戰略選擇」，他並呼籲深化雙邊合作。

據新華社報導，習近平在北京對米舒斯京說，「維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。」

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習近平也表示，將不斷放大「兩國高水準政治關係的正面效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行」。

米舒斯京一天前與中國國務院總理李強總理會晤時表示，俄中關係處於「歷史最高水準」，並保持快速發展趨勢，成為國際關係的壓艙石和穩定器。

德國之聲（DW）指出，俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭後，西方開啟制裁莫斯科機制，而中俄兩國之間的友好關係卻在進一步加深。

今年10月，受到國際刑事法院通緝的俄國總統普廷率領龐大代表團訪問北京，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，分析認為，這是習近平為普廷提供舞台。

在經貿領域，習近平會晤米舒斯京時提到，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了年貿易額2000億美元（約6.2兆台幣）的目標。尤其在能源方面，中國政府正計劃在生產的各個階段擴大與俄羅斯的合作。

烏克蘭戰爭開始以來，中俄關係是國際社會關注的焦點。自2022年2月22日戰爭爆發後，北京和莫斯科之間的合作，圍繞著無限制的友誼，在能源、經濟、軍事和意識形態等各個層面都得到了加強。

國際社會敦促中國利用和莫斯科的關係和槓桿在結束烏克蘭戰爭上發揮作用，同時也警告不要向莫斯科提供武器，但中國一直說戰爭於己無關。

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