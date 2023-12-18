外媒爆普廷親口向習近平告狀 秦剛涉向美出賣中國火箭軍情報

外媒《亞洲哨兵》報導，俄羅斯總統普廷曾向到訪的中國國家主席習近平透露，中國火箭軍在向美國洩漏飛彈機密的過程中，秦剛扮演了重要角色。（美聯社）

2023/12/18 11:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日有關中國前外交部長秦剛為何去職和是否已被處死的消息傳的沸沸揚揚。根據外國網路媒體《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）報導，俄羅斯總統普廷曾向中國國家主席習近平透露，中國火箭軍在向美國洩漏飛彈機密的過程中，秦剛扮演了重要角色。

《亞洲哨兵》12月14日引述多個消息來源指出，習近平今年3月訪問俄羅斯時，普廷曾當面向他透露，中國火箭軍向美國洩露飛彈機密的過程中，秦剛扮演了重要角色。

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《亞洲哨兵》於2006年8月由4名來自英國、美國的駐亞洲記者在香港創立，主編伯瑟爾森（John Berthelsen）曾任《亞洲華爾街日報》記者、《新聞週刊》駐越南記者。 2017 年，《亞洲哨兵》在香港的母公司停止營運，資產轉移到1家在加州註冊的新公司。

報導引述加拿大地緣政治顧問公司Cercius Group分析師說法指出，到目前為止，在針對火箭軍的大範圍調查中，已至少有70人被帶走，考慮到火箭軍在採購、物流等出現的腐敗問題，目前想查詢火箭軍的清洗結果還為時尚早。

報導引述另1名分析師看法指出，由於中國的飛彈機密已落入華府手中，中國政府重新配置其飛彈系統將花費數兆人民幣，這筆巨額資金原本可以用來改善中國人民的民生。

1名不願透露姓名的教授對《亞洲哨兵》表示，在通常的情況下，中國高官因腐敗被拿下後，政府會公布其犯罪細節，但迄今為止，中國當局尚未公布李尚福被免去國防部長職務、秦剛被免去外交部長職務的原因。

這名教授說：「像秦剛和李尚福這樣的高級官員，在沒有官方解釋的情況下，消失如此之久，還沒有過先例。僅從邏輯上排除，向美國洩露國家機密而叛國，似乎是唯一可信的理由。」

至於秦剛是否已被處死，這名教授說，雖然他沒有證據證明秦已被處決，但根據他的分析，秦剛被判終身監禁是很有可能的。

美國媒體《政客》（Politico）歐洲版12月6日發表1篇未署名報導，引述據稱與北京高層有接觸的中國政府內部人士說，俄羅斯外交副部長魯登科（ Andrey Rudenko）在6月底的訪中之行中向習近平告密，稱秦剛與火箭軍高層叛變，將中國核機密洩露給西方情報機構。

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