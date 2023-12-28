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警方從住處搜出大量槍械彈藥 22歲前玻利維亞小姐遭逮補

曾2度獲得玻利維亞小姐封號的坎波絲（Alondra Mercado Campos），近日涉嫌進行非法武器交易和持有毒品等罪名，遭警方逮捕入獄。（圖擷取自@alondra_mercadoc IG，本報合成）

曾2度獲得玻利維亞小姐封號的坎波絲（Alondra Mercado Campos），近日涉嫌進行非法武器交易和持有毒品等罪名，遭警方逮捕入獄。（圖擷取自@alondra_mercadoc IG，本報合成）

2023/12/28 16:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲的坎波絲（Alondra Mercado Campos），因外型亮眼、擁有姣好豐滿的身材，曾2度獲選玻利維亞小姐，她還經常在社群媒體發布穿著比基尼或緊身禮服等辣照，獲得大量粉絲關注。然而近日傳出，坎波絲家中被搜出槍械彈藥，警方更依涉嫌非法武器交易等罪名逮捕她。

綜合外媒報導，玻利維亞打擊販毒特種部隊（FLECN）大約在1個月前，就鎖定坎波絲與她男友瓦斯克茲（Andrés Vásquez）合住的公寓，並在近期發動突擊搜查，從該住處找到AK-47突擊步槍等大量槍械彈藥，檢方還從坎波絲的手機發現一段影片，為她與男友帶著被警方沒收的武器出現在好幾場派對上。

警方還透露，他們在坎波絲名下一輛豪華休旅車中，發現了一些古柯鹼，並正進行調查。事後瓦斯克茲因販毒被通緝逃亡，坎波絲則因涉嫌非法武器交易，被關押在貝尼省特立尼達女子監獄，她也在接受毒品檢測，確認是否涉及參與因販毒逃亡的男友毒品案。

報導指出，坎波斯被捕前從事模特兒工作，在螢光幕前表現相當活躍，IG上更擁有超過4萬多名粉絲，還曾獲得2020年玻利維亞世界小姐、2023年玻利維亞魅力小姐的封號，因此這起事件也引起當地人民高度關注。

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