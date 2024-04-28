親中勢力國會未過半 索羅門群島反對黨結盟爭組閣權

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞的政黨未能在大選中過半，現在反對派組成聯盟，企圖從他手中奪得組閣權。（路透）

2024/04/28 20:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島國會大選結果出爐，在總共50個議席當中，親近中國的執政黨「我們」黨僅拿下15席未能過半，而兩大在野黨27日達成合作協議，組成一個擁有20個席次的聯盟，期盼爭取無黨派和小黨支持，一舉拿下組閣權。

據報導，現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）領導的「我們黨」（OUR）只取得15席，比反對派聯盟「CARE」還多2席，後者由「索羅門群島民主黨」、友好台灣的前馬萊塔省省長蘇達尼率領的「U4C」，以及前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）領導的「民主聯盟黨」組成。「CARE」在27日與小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）為首的第2大反對黨達成協議，兩大陣營合計掌握20席。

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小肯尼羅瑞在選前曾表示，若能執政，將重新檢視索國與中國的安全協議，同時也將考慮與台灣恢復邦交。不過，何瑞朗表示，在野聯盟尚未決定提名哪位黨派領袖擔任總理候選人，「我們的聯盟正在回應人民的呼聲和願望，要求奪回索羅門群島，並恢復人們對我們國家領導階層及其治理的信心」。

在索國這次國會大選中，無黨派和小型政黨合計掌握15席，因此必須爭取他們的支持，才能跨越26席的過半門檻，進而籌組內閣。蘇嘉瓦瑞日前率先表示，他的政黨已獲得2個小黨的支持，將進一步號召無黨派議員相挺。索國為議會內閣制，若無任何政黨在國會大選中取得過半席次，按照慣例將由得票最多的政黨邀請其他政黨組成聯合內閣。

索國這次大選被視為對中國的公投。蘇嘉瓦瑞過去5年與北京愈走愈近，並在前年與北京簽署安全協議，允許中國警察可以部署在該島，但批評者認為該協議是在為中國日後進行軍事部署鋪路。

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