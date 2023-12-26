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巴西辣模遛狗到一半 因太熱「脫光上衣露奶」遭警方逮捕

巴西一名37歲的模特兒卡洛琳，在今年5月於在海灘遛狗期間，因天氣炎熱而當眾脫掉上衣、裸露自己的雙乳，事後遭到警方逮捕。（圖擷取自@dailystar 群平台「X」）

巴西一名37歲的模特兒卡洛琳，在今年5月於在海灘遛狗期間，因天氣炎熱而當眾脫掉上衣、裸露自己的雙乳，事後遭到警方逮捕。（圖擷取自@dailystar 群平台「X」）

2023/12/26 15:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名模特兒在今年5月時，前往一處知名觀光沙灘遛狗，就在這段期間，她因為當天氣溫過於炎熱，而當眾將上衣直接脫掉、裸露自己雙乳後，繼續愜意地遛狗。但就在不久，便有2名警察就走上前將她上銬逮捕，如今她可能被以「公然猥褻罪」判處1年有期徒刑。

《每日星報》報導，現年37歲的模特兒卡洛琳（Caroline Werner），今年5月在聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）一處知名海灘邊遛狗時，因為受不了當天的炎熱天氣，於是將上半身的T恤給脫掉綁在腰上，接著以光著上半身、露出雙乳的模樣，繼續悠哉地遛著2隻愛犬。但就在不久，有2名警察獲報前往現場，並將卡洛琳當場上銬逮捕，而她被逮捕的畫面也在網路上被瘋傳。

卡洛琳被釋放後抱怨，巴西的法律實在過於嚴格，「儘管憲法確保性別平等，但在實踐的過程中，這並沒有發生，我不能享有跟男性一樣的自由（光著上半身），這對兩性來說都應該是自然的事情，最終卻被一種武斷且壓迫的方式給拒絕了。」她還透露，當時她被關押進一間黑暗的牢房，被禁止跟任何家人、朋友，甚至律師交談。

報導指出，目前案件仍在審理當中，但卡洛琳可能以巴西《刑法》第223條「公開或在公共場所進行淫穢行為」的猥褻罪名，被判處3個月至1年的監禁；不過，這項法律並未說明確明何謂淫穢行為。

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