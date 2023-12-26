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日本廉航「捷星」工會發起罷工 已連續3天有航班被迫取消

日本廉價航空公司「捷星」（Jetstar Japan）。（資料照，彭博）

日本廉價航空公司「捷星」（Jetstar Japan）。（資料照，彭博）

2023/12/26 17:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本廉價航空公司「捷星」（Jetstar Japan）工會與資方因「拖欠工資」的談判破局，部分成員於22日宣布發起罷工，預計持續到明年1月7日。日媒指出，從24日首見航班被迫取消後，截至今日已連續3天都有航班被迫取消，但資方堅稱非罷工所致。

綜合日媒報導，今日往返成田機場與高松機場的2個航班被取消；另外往返成田機場及鹿兒島機場的兩個航班，則出現1個小時5分鐘的延誤。報導指出，這是捷星日本工會從22日發動罷工後，連續3天每天都有2個航班因為人員安排被迫取消，不過捷星日本資方表示，「這是受到機組人員身體不適造成的人員安排影響，並非罷工所致。」

工會方面表示，今天共有3名機長、1名副機長及10名空服員共14人罷工；另外，27日預計將有包括3名機長在內的24人將參與罷工。由於工會與資方針對給付未支付的超時工作薪資等事項談判破裂，因此工會從22日起發動部分成員參與的罷工。

日本航空業界相繼爆發勞資爭議，皆與嚴重人手短缺有關。報導指出，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，造成大量從業人員出走，以致目前持續面臨無法因應旅運復甦的情況。日本航空產業工會組織「航空連合」（JFAIU）會長內藤晃也表示，在勞動人口短缺的情況下，專業人才價值提升，勞工方面的立場也變得更為強勢。

一名大型航空公司相關人士則認為，雖然捷星日本罷工是單一公司問題，但也是重新讓大眾認知到航空業界「勞資關係重要性」的事件，特別是在日本新年假期將屆之際，許多旅客很早就預訂機位，「航班取消對旅客來說會造成困擾。」

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