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旅日注意！ 日本擬明年1月「簡化入境手續」 東京羽田機場先試辦

日本政府於疫情期間，推出「入境通關電子化」網站（Visit Japan Web，VJW）提供訪日旅客使用，以便加速入境時程。（資料照，彭博）

日本政府於疫情期間，推出「入境通關電子化」網站（Visit Japan Web，VJW）提供訪日旅客使用，以便加速入境時程。（資料照，彭博）

2023/12/22 14:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自今年疫情趨緩後，前往日本旅遊的外國觀光客已累計已超過2000萬人，恢復到疫情前2019年的水準，甚至連日本國內機場也出現辦理入境的排隊長龍景象。對此，日本政府今（22）日宣布計畫從2024年1月起，合併部分入境管理及海關審查的程序，提高訪日外國人使用機場的便利性，將在東京羽田機場試辦。

根據日本放送協會（NHK）報導，目前海外旅客入境日本，須事先在「入境通關電子化」網站（Visit Japan Web，VJW）申報護照等個人資料，待旅客抵達日本機場後，於「入境審查」及「海關申報」2個關卡檢查，出示QR Code接受掃瞄確認。

報導指出，日本政府預計下月試行的新做法是讓旅客只需在「入境審查」程序出示QR Code即可，確認沒有任何問題或疑慮的旅客，在接下來「海關申報」關卡中不需再出示QR Code，只要通過人臉識別即可。

儘管負責入境管制和海關各程序所管轄的部門不同，需要確認的內容也不盡相同，但日本政府認為能透過設置可以一元化作業系統來簡化相關程序。這項簡化程序預計將從下月起在東京羽田機場試辦，日本政府也會將依據分析結果，決定接下來擴大到全國各地機場的具體時程。

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