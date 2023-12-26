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印度303人包機「疑涉人口販運」遭扣留 法國機場成臨時法庭

隸屬於羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架空中巴士A340飛機，於21日遭法國警方扣留，因法國警方接獲線報，該架班機可能涉及人口走私和販運。（美聯社）

隸屬於羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架空中巴士A340飛機，於21日遭法國警方扣留，因法國警方接獲線報，該架班機可能涉及人口走私和販運。（美聯社）

2023/12/26 14:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架滿載303名印度人的客機，預計從阿拉伯聯合大公國（UAE）飛往中美洲尼加拉瓜，不料卻在法國東北部馬恩省瓦特利機場加油時，遭到法國警方扣留。法國警方指出他們接獲線報，該架班機可能涉及人口走私和販運，進行多日調查後，最終有2名乘客被拘留，部分乘客已在法國申請庇護，涉事班機則於25日獲准離境。

綜合外媒報導，隸屬於羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架空中巴士A340飛機，原訂於21日從阿聯酋飛往尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua），結果21日在中停法國巴黎瓦特里機場（Châlons-Vatry Airport）加油時被扣押，因為法國當局接獲匿名通報，指稱這架滿載303名印度人的包機上，可能有人口販運的受害者。

據了解，機上303名乘客中，有13名未成年人沒有監護人陪伴，其他大部分乘客都是在阿聯酋工作的印度公民。但法國當局懷疑，機上的乘客可能試圖在抵達尼加拉瓜後，非法入境美國或加拿大，在扣留班機後，法國當局臨時封鎖瓦特里機場，機上乘客也被轉移至機場大廳，當地緊急部門提供了臨時床位、食物，還有廁所及淋浴設施。

自21日起，機上所有乘客就滯留在瓦特里機場，而該機場也於24日變成臨時法庭，大廳擠滿法官、律師和翻譯。報導指出，經警方詳細調查後，發現其中2名乘客持有所有旅客的機票與大量現金，因此拘留2人；另有25名乘客在法國申請庇護。法國內政部地方辦事處25日表示，該架班機獲准離境後，載其中276名乘客於24日改飛往印度孟買。

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