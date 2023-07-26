印尼破獲人口販運集團 122名被害者到柬埔寨「賣腎」

印尼警方20日召開記者會，宣布破獲人口販運集團，多達122名受害者透過集團到柬埔寨活摘器官，12名嫌犯遭警方逮捕，其中包括1名警察和1名移民署官員。（美聯社）

2023/07/26 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕印尼近日破獲人口販運集團，多達122名受害者透過集團到柬埔寨活摘器官，警方19日逮捕12名嫌犯，其中包括一名警察和移民署官員。

據《美聯社》報導，印尼警方20日召開記者會，12名嫌犯在會上被警方公開長相示眾。警方指出，犯罪集團透過社群網站吸收印尼民眾到柬埔寨活摘器官，目前122名被害者均已從柬埔寨平安返回印尼。

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雅加達一般犯罪警察局長哈亞迪（Hengki Haryadi）表示，被害人職業包括工人、教師和高階主管，多數人在疫情期間失業，他們在網路上接觸到犯罪集團後同意出售器官，藉此換取金錢。

哈亞迪表示，逮捕的12人中有9名曾是器官交易受害者，他們加入集團，負責在網路上散布訊息，1名嫌疑人則被控送受害者到柬埔寨首都金邊的醫院進行腎臟移植手術。

案件還涉及1名警察和1名移民署官員，他們被指控濫用職權，以每件300萬印尼盾的價格（約新台幣6239元）替受害者偽造出國證件。

警方目前正擴大展開調查，確認是否有更多受害者。國家警察國際關係部負責人慕蒂（Krishna Murti）表示，他們將持續和柬埔寨警方保持溝通和密切合作，打擊人口販運和器官買賣。

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