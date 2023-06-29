美報告︰中國犯罪集團蔓延東南亞 無人可擋被列全球安全威脅

由美國和平研究所（USIP）提出的報告指出，有來自中國的有組織犯罪集團，在離開中國後與其他跨國犯罪分子勾結，並從緬甸軍政府支持的部隊獲得土地和支持，持續進行在線詐騙和金融欺詐威脅。圖為示意圖。（路透）

2023/06/29 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，由美國國會創立的美國和平研究所（USIP）提出的報告指出，有來自中國的有組織犯罪集團，在離開中國後與其他跨國犯罪分子勾結，並從緬甸軍政府支持的部隊獲得土地和支持，持續進行在線詐騙和金融欺詐威脅，以及利用人口販運的「網絡奴隸」實施犯罪，受害者恐遍及全球。

據《美國之音》報導，根據美國和平研究所（United States Institute of Peace）於週一發布的一份新報告《犯罪頑疾在東南亞蔓延》（A Criminal Cancer Spreads in Southeast Asia）指出，有來自中國的有組織犯罪集團，在被中國趕出後，目前持續在柬埔寨、寮國和緬甸等鄰近的東南亞國家進行犯罪活動，該報告雖將他們描述為「全球安全威脅」，但目前幾乎沒有人阻止這些犯罪「飛地」的快速增長。

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報導指出，這些犯罪組織過去主要是參與非法在線賭博，如今則是開始使用「殺豬盤」（pig butchering）的新型詐欺形式。報告指這些人會對美國國民以及來自歐洲、日本和世界上許多其他國家的人犯下罪行。實施詐騙者通過長時間的接觸，與受害者在網上建立深厚的、通常是浪漫的關係，且會介紹某種形式的投資計劃誘騙受害者，給人留下可能會產生巨額回報的印象。一旦騙子確定受害者已經投入了自己的所有財務資源，騙子就會帶著錢消失。

報導提到，這些騙局是在緬甸與泰國接壤的克倫邦新建城鎮水溝谷（Shwe Kokko）進行，USIP指該處至少有17個不同的犯罪區。報導指水溝谷是緬泰邊境上的一個大型非法賭博城鎮，由中國關鍵罪犯佘智江領導的犯罪組織，和其他跨國犯罪分子以及當地邊防衛隊勾結，佘智江在2022年被捕後，「邊防衛隊」控制了這個龐大的犯罪帝國，並和這些中國犯罪組織組成的邪惡聯盟，參與建設城市來舉辦非法在線賭博，以及主要針對中國公民的在線欺詐行動。據指有來自30多個不同國家的受害者，被送到當地進行詐欺工作。

USIP緬甸研究主任塔沃爾（Jason Tower）指出，中國既是肇事者方，也是受害者方。這讓與中國有關聯的跨國犯罪分子被趕出中國後，卻能夠在其他司法管轄區內繼續犯罪。

報導指出，中國方面雖稱他們一直在與緬甸軍政府合作，但實際上緬甸軍方根本無法解決這些問題，或者說根本沒有政治意願處理這些問題。塔沃爾說明，詐騙集團的強迫勞動和網絡奴役問題，不僅在緬甸是一個問題，而且正在深深植根於整個東南亞，且正在蔓延到世界上其他的司法管轄區，解決這個問題需要「在這方面發揮全球領導作用」。但在一些國家呼籲做更多事情同時，其他國家的政治意願則是較少，對緬甸來說，則是幾乎沒有處理這個問題的任何政治意願。

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