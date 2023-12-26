小學生也受害！疑網路社群歪風惹禍 日本多人「狂吞藥」送醫

日本許多年輕學生受到社群網站影響，在網上發起故意於短時間內，大量攝取止咳藥等合法藥物的挑戰，該挑戰被稱為是「Overdose」（オーバードーズ，簡稱OD）。藥物示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/12/26 13:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期發生一系列離奇事件，有許多年輕學生受到社群網站（SNS）影響，在網上發起故意於短時間內，大量攝取止咳藥等合法藥物的挑戰，該挑戰被稱為是「Overdose」（オーバードーズ，簡稱OD），結果導致不少挑戰者身體出現異常狀況，被緊急送醫急救，甚至還有人因此身亡，目前已引起日本政府關切。

綜合日媒報導，日本東京都目黑區一所國小於本月13日，傳出2名女學童因為進行社群OD挑戰，導致因「藥物過量」而出現中毒現象，被送醫急救。隔天14日，足立區也傳出有一對20多歲男性與10多歲女性的年輕情侶，同樣因為OD挑戰而被人發現昏倒在路邊，女方甚至還陷入意識不清的昏迷狀態。

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專家指出，一般市面上的止咳藥都是以少量服用的前提製成，如果一次在短時間內大量服用，會產生浮游感、興奮感等副作用。然而，現今年輕族群竟然興起故意大量服用止咳藥的異常行為，讓專家推測很可能是與社群網站上的流行有關。

報導指出，早在今年11月，大阪就傳出一名中國籍的女高中生突然猝死，死後體內被驗出超出致死量的止咳藥成份，疑似為少女的死因，警方事後抓到一位58歲男子橘孝憲，他涉嫌在死者生前販售高達4箱的止咳藥給死者。日本厚生勞動省目前開始要求，應該限制民眾對市售藥品的購買數量，避免OD行為持續蔓延。

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