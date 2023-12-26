為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

小學生也受害！疑網路社群歪風惹禍 日本多人「狂吞藥」送醫

日本許多年輕學生受到社群網站影響，在網上發起故意於短時間內，大量攝取止咳藥等合法藥物的挑戰，該挑戰被稱為是「Overdose」（オーバードーズ，簡稱OD）。藥物示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

日本許多年輕學生受到社群網站影響，在網上發起故意於短時間內，大量攝取止咳藥等合法藥物的挑戰，該挑戰被稱為是「Overdose」（オーバードーズ，簡稱OD）。藥物示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/12/26 13:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期發生一系列離奇事件，有許多年輕學生受到社群網站（SNS）影響，在網上發起故意於短時間內，大量攝取止咳藥等合法藥物的挑戰，該挑戰被稱為是「Overdose」（オーバードーズ，簡稱OD），結果導致不少挑戰者身體出現異常狀況，被緊急送醫急救，甚至還有人因此身亡，目前已引起日本政府關切。

綜合日媒報導，日本東京都目黑區一所國小於本月13日，傳出2名女學童因為進行社群OD挑戰，導致因「藥物過量」而出現中毒現象，被送醫急救。隔天14日，足立區也傳出有一對20多歲男性與10多歲女性的年輕情侶，同樣因為OD挑戰而被人發現昏倒在路邊，女方甚至還陷入意識不清的昏迷狀態。

專家指出，一般市面上的止咳藥都是以少量服用的前提製成，如果一次在短時間內大量服用，會產生浮游感、興奮感等副作用。然而，現今年輕族群竟然興起故意大量服用止咳藥的異常行為，讓專家推測很可能是與社群網站上的流行有關。

報導指出，早在今年11月，大阪就傳出一名中國籍的女高中生突然猝死，死後體內被驗出超出致死量的止咳藥成份，疑似為少女的死因，警方事後抓到一位58歲男子橘孝憲，他涉嫌在死者生前販售高達4箱的止咳藥給死者。日本厚生勞動省目前開始要求，應該限制民眾對市售藥品的購買數量，避免OD行為持續蔓延。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
赴日注意！ 東京傳多人誤食「大麻軟糖」送醫
2023/11/17 15:05

赴日注意！ 東京傳多人誤食「大麻軟糖」送醫
TikTok挑戰再奪命！ 14歲少女求嗨疑「吸除臭劑」昏迷不治
2023/09/28 17:32

TikTok挑戰再奪命！ 14歲少女求嗨疑「吸除臭劑」昏迷不治

品牌建商帶頭衝 台中北區推案量年年破百億
吃洗衣粉、喝殺蟲劑治療發炎？ TikTok再流行危險挑戰引專家擔憂
2023/07/24 16:12

吃洗衣粉、喝殺蟲劑治療發炎？ TikTok再流行危險挑戰引專家擔憂
跟風抖音挑戰 美13歲男吞6倍抗過敏藥身亡
2023/04/18 10:44

跟風抖音挑戰 美13歲男吞6倍抗過敏藥身亡

支持淨零里程碑 華南金控購碳權
火線熱話題》惡搞壽司郎後再爆「吞藥挑戰」！揪抖音亂象最大元凶是它
2023/02/04 19:58

火線熱話題》惡搞壽司郎後再爆「吞藥挑戰」！揪抖音亂象最大元凶是它
TikTok瘋傳惡搞！感冒糖漿煮雞肉？美FDA警告︰吃了會死
2022/09/21 19:11

TikTok瘋傳惡搞！感冒糖漿煮雞肉？美FDA警告︰吃了會死
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播