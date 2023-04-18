跟風抖音挑戰 美13歲男吞6倍抗過敏藥身亡

《抖音》瘋行「苯海拉明」（Benadryl Challenge）挑戰，美13歲少年跟風因此身亡。（法新社）

2023/04/18 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國13歲男孩近日效法社群媒體《抖音》影片，吞下比平常多6倍抗過敏藥物，以此誘發幻覺，不料，男孩全身痙攣，醫院搶救6天仍回天乏術。

綜合外媒報導，《抖音》瘋行服用大量的抗過敏藥物「苯海拉明」（Benadryl Challenge）挑戰，以大量治療花粉症、打噴嚏的成藥來體驗幻覺感。13歲的雅各布 （Jacob Stevens）至少吞下12至14種抗過敏藥。

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雅各布父親哭訴，雅各布與朋友們就是被《抖音》影響，他吞藥當下，朋友們就在旁拍影片，「藥效一次就爆發了，他身體根本承受不住」，雅各布突然全身痙攣，送醫後直接插管治療，不到一週就離世了。

雅各布父親呼籲，所有父母都應該留意孩子都用手機做什麼，別讓孩子們再去玩「苯海拉明」挑戰，他為此還連繫議員希望設定成藥「苯海拉明」購買年齡門檻。

「苯海拉明」挑戰在2020年也造成一名15歲少女身亡，過去還有多名青少年因服藥過量被送進急診。製藥商強生公司（Johnson & Johnson）曾示警，這項挑戰極具危險性、非常令人擔憂，應該馬上停止這種跟風潮。美食品藥品局也曾公開提出警告，服下超過藥品建議劑量，恐造成心臟病、癲癇、昏迷或死亡。

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