吃洗衣粉、喝殺蟲劑治療發炎？ TikTok再流行危險挑戰引專家擔憂

〔即時新聞/綜合報導〕充滿多項爭議的中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」,該平台因時常主動推廣或用戶自行發起許多危害生命安全、身體健康的危險拍片挑戰,備受各界抨擊。近期TikTok用戶間,突然掀起拍片大吃硼砂或洗衣粉,以及直接喝殺蟲劑,宣稱能治療發炎等症狀,危險行徑讓專家趕緊出面制止。

綜合外媒報導,早在2018年時,TikTok用戶間就曾流行過一股「吃洗衣膠囊挑戰」(Tide Pod challenge)的風潮,當時至少導致有10人因為誤食洗衣膠囊,最終導致中毒身亡,不少毒物專家見狀,連忙跳出來發聲制止,直言表示人若是誤食清潔劑,輕則腹瀉嘔吐,重則危及生命。後來這項危險的挑戰風潮,也在有關單位監督下強制停止。

然而,近期TikTok上竟有類似的危險挑戰再次捲土重來。報導指出,一開始是有人認為吃「硼砂」(borax)可以治療發炎,所以把它加到飲料或咖啡裡,再直接喝下;由於硼砂通常也會添加在洗衣精跟殺蟲劑中,因此開始有不少TikTok用戶會在拍短影片時,出現直接挑戰吃洗衣粉、喝殺蟲劑的行為,進而引起大批網友關注,並出現模仿風氣。

不過根據美國國家衛生院(National Institutes of Health)資料顯示,誤食硼砂可能會導致噁心、嘔吐、腹瀉、興奮、抑鬱、抽搐等症狀;不過若是中毒,則可能會導致皮膚發炎、掉髮、腎衰竭;若攝入15000到20000毫克的硼砂,便可導致成年致死。另據美國食品與藥物管理局(FDA)官網 指出,硼砂被標記為「不適合內部使用」。

毒物學博士強森阿博(Kelly Johnson-Arbor)表示,硼砂是一種有毒的化合物,沒有任何證據顯示吃硼砂對人體健康有益,提醒民眾千萬不要輕易嘗試。另一名化學博士生,也在他的TikTok帳號放上警告影片,要網友千萬不要輕易嘗試這股歪風,「吃硼砂對你沒什麼好處,吃硼砂可能會導致腎衰竭、影響生殖系統,甚至導致發育問題」。

