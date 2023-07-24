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    吃洗衣粉、喝殺蟲劑治療發炎？ TikTok再流行危險挑戰引專家擔憂

    近期TikTok用戶間，突然掀起拍片大吃硼砂或洗衣粉，以及直接喝殺蟲劑，宣稱能治療發炎等症狀，危險行徑讓專家趕緊出面制止。殺蟲劑示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    近期TikTok用戶間，突然掀起拍片大吃硼砂或洗衣粉，以及直接喝殺蟲劑，宣稱能治療發炎等症狀，危險行徑讓專家趕緊出面制止。殺蟲劑示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    2023/07/24 16:12

    〔即時新聞／綜合報導〕充滿多項爭議的中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，該平台因時常主動推廣或用戶自行發起許多危害生命安全、身體健康的危險拍片挑戰，備受各界抨擊。近期TikTok用戶間，突然掀起拍片大吃硼砂或洗衣粉，以及直接喝殺蟲劑，宣稱能治療發炎等症狀，危險行徑讓專家趕緊出面制止。

    綜合外媒報導，早在2018年時，TikTok用戶間就曾流行過一股「吃洗衣膠囊挑戰」（Tide Pod challenge）的風潮，當時至少導致有10人因為誤食洗衣膠囊，最終導致中毒身亡，不少毒物專家見狀，連忙跳出來發聲制止，直言表示人若是誤食清潔劑，輕則腹瀉嘔吐，重則危及生命。後來這項危險的挑戰風潮，也在有關單位監督下強制停止。

    然而，近期TikTok上竟有類似的危險挑戰再次捲土重來。報導指出，一開始是有人認為吃「硼砂」（borax）可以治療發炎，所以把它加到飲料或咖啡裡，再直接喝下；由於硼砂通常也會添加在洗衣精跟殺蟲劑中，因此開始有不少TikTok用戶會在拍短影片時，出現直接挑戰吃洗衣粉、喝殺蟲劑的行為，進而引起大批網友關注，並出現模仿風氣。

    不過根據美國國家衛生院（National Institutes of Health）資料顯示，誤食硼砂可能會導致噁心、嘔吐、腹瀉、興奮、抑鬱、抽搐等症狀；不過若是中毒，則可能會導致皮膚發炎、掉髮、腎衰竭；若攝入15000到20000毫克的硼砂，便可導致成年致死。另據美國食品與藥物管理局（FDA）官網 指出，硼砂被標記為「不適合內部使用」。

    毒物學博士強森阿博（Kelly Johnson-Arbor）表示，硼砂是一種有毒的化合物，沒有任何證據顯示吃硼砂對人體健康有益，提醒民眾千萬不要輕易嘗試。另一名化學博士生，也在他的TikTok帳號放上警告影片，要網友千萬不要輕易嘗試這股歪風，「吃硼砂對你沒什麼好處，吃硼砂可能會導致腎衰竭、影響生殖系統，甚至導致發育問題」。

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