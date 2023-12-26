解救以中混血人質 納坦雅胡：曾請習近平出面幫忙喬

納坦雅胡25日透露，他曾經請中國大使向習近平傳遞訊息，請習近平親自介入，協助營救以中混血人質。（路透）

2023/12/26 09:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，擄走大批人質，其中在以色列南部參加音樂節的以中混血女子阿加瑪尼（Noa Argamani）也和男友被哈瑪斯綁架。由於身分特殊，一度引起中國網友熱議。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日透露，他曾請中國大使轉達中國國家主席習近平，請習近平介入協助營救。

根據《美國之音》報導，納坦雅胡25日在以色列議會的一次特別會議中對議員及人質家屬表示，他正在盡一切努力解救人質，包括和所有主要國家代表接觸，他也在談話中提到中國。納坦雅胡提及，幾天前他請中國大使前來會面，並請求他將協助解救阿加瑪尼的訊息直接轉達給習近平。

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納坦雅胡指出，他和阿加瑪尼的父母曾多次見面，阿加瑪尼的母親正處於癌症末期，她希望能在生命中的最後一刻再見女兒一面。納坦雅胡表示，他透過中國大使請求習近平親自出面協助，而中國大使告訴他，相關訊息已經轉達給習近平。

26歲的阿加瑪尼正在本-古里安大學就讀，與男友參加音樂節時被哈瑪斯綁架，阿加瑪尼的母親莉歐拉（Liora Argamani）原先為中國籍，中文名為李春紅。在阿加瑪尼被綁後，她的父親雅科夫（Yakov Argamani）持續為解救女兒奔走，目前阿加瑪尼仍被哈瑪斯囚禁。

雅科夫‧阿加瑪尼在女兒被綁架後，持續為解救女兒奔走。（法新社）

阿加瑪尼的母親莉歐拉原先為中國籍，中文名為李春紅，目前正處於癌症末期，莉歐拉表示，希望能在生命中的最後一刻再見女兒一面。（路透）

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