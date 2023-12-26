為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

解救以中混血人質 納坦雅胡：曾請習近平出面幫忙喬

納坦雅胡25日透露，他曾經請中國大使向習近平傳遞訊息，請習近平親自介入，協助營救以中混血人質。（路透）

納坦雅胡25日透露，他曾經請中國大使向習近平傳遞訊息，請習近平親自介入，協助營救以中混血人質。（路透）

2023/12/26 09:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，擄走大批人質，其中在以色列南部參加音樂節的以中混血女子阿加瑪尼（Noa Argamani）也和男友被哈瑪斯綁架。由於身分特殊，一度引起中國網友熱議。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日透露，他曾請中國大使轉達中國國家主席習近平，請習近平介入協助營救。

根據《美國之音》報導，納坦雅胡25日在以色列議會的一次特別會議中對議員及人質家屬表示，他正在盡一切努力解救人質，包括和所有主要國家代表接觸，他也在談話中提到中國。納坦雅胡提及，幾天前他請中國大使前來會面，並請求他將協助解救阿加瑪尼的訊息直接轉達給習近平。

納坦雅胡指出，他和阿加瑪尼的父母曾多次見面，阿加瑪尼的母親正處於癌症末期，她希望能在生命中的最後一刻再見女兒一面。納坦雅胡表示，他透過中國大使請求習近平親自出面協助，而中國大使告訴他，相關訊息已經轉達給習近平。

26歲的阿加瑪尼正在本-古里安大學就讀，與男友參加音樂節時被哈瑪斯綁架，阿加瑪尼的母親莉歐拉（Liora Argamani）原先為中國籍，中文名為李春紅。在阿加瑪尼被綁後，她的父親雅科夫（Yakov Argamani）持續為解救女兒奔走，目前阿加瑪尼仍被哈瑪斯囚禁。

雅科夫‧阿加瑪尼在女兒被綁架後，持續為解救女兒奔走。（法新社）

雅科夫‧阿加瑪尼在女兒被綁架後，持續為解救女兒奔走。（法新社）

阿加瑪尼的母親莉歐拉原先為中國籍，中文名為李春紅，目前正處於癌症末期，莉歐拉表示，希望能在生命中的最後一刻再見女兒一面。（路透）

阿加瑪尼的母親莉歐拉原先為中國籍，中文名為李春紅，目前正處於癌症末期，莉歐拉表示，希望能在生命中的最後一刻再見女兒一面。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以色列空襲敘利亞 伊朗革命衛隊高層被炸死
2023/12/26 07:22

以色列空襲敘利亞 伊朗革命衛隊高層被炸死
以軍155人陣亡 納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價 強調續戰鬥
2023/12/25 19:30

以軍155人陣亡 納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價 強調續戰鬥

花魁車地景公園 台南高鐵新登場！
水路全亂？伊朗放話封鎖地中海
2023/12/25 13:13

水路全亂？伊朗放話封鎖地中海
開戰至今最慘烈！ 加薩官員：以軍砲擊釀78平民喪生
2023/12/25 10:41

開戰至今最慘烈！ 加薩官員：以軍砲擊釀78平民喪生

聯準會升息觸頂 債券投資重精選收益
以軍公開加薩地道攻略成果 內部尋獲5人質遺體
2023/12/25 10:12

以軍公開加薩地道攻略成果 內部尋獲5人質遺體
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播