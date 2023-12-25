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以軍155人陣亡 納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價 強調續戰鬥

以色列總理納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價，但強調將繼續續戰鬥，直到完全擊敗哈瑪斯。（路透）

以色列總理納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價，但強調將繼續續戰鬥，直到完全擊敗哈瑪斯。（路透）

2023/12/25 19:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以哈衝突已延續11週，以色列軍地面部隊持續進攻加薩走廊，24日表示目前已有155名士兵在加薩陣亡，隨著以軍陣亡總數持續攀升，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承認為戰爭付出沉重代價，但強調將繼續戰鬥到底。

以方承認週末期間的戰鬥「代價慘重」，造成15名士兵陣亡，其中9人在23日喪生，是以軍10月27日對加薩發動地面進攻以來傷亡最慘重的一天，也使以軍至今陣亡總數增至155人。

納坦雅胡總理24日發表平安夜錄影聲明，承認以色列正為加薩戰爭付出非常沉重的代價，但強調以色列別無選擇，會繼續戰鬥直至對哈瑪斯取得完全勝利。

納坦雅胡同日在內閣會議上，否認有關美國阻止以色列在加薩行動的報導，強調作為主權國家，以色列的決定基於作戰考慮，如何運用部隊是軍方的獨立決定，不受外部壓力影響。

與此同時，近萬名摩洛哥抗議民眾24日在首都拉巴特（Rabat）遊行支持巴勒斯坦人，他們呼籲結束以哈戰爭，同時反對摩洛哥和以色列之間的關係正常化。抗議群眾高喊口號讚揚「巴勒斯坦人民的抵抗」，並對美國支持以色列對哈瑪斯的戰爭表示特別憤怒。

2020年，摩洛哥加入數個阿拉伯國家，依美國前總統川普執政時代斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）與以色列建立外交和貿易關係。作為協議的一部分，美國則是承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）此一爭議地區的主權。

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