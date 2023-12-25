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開戰至今最慘烈！ 加薩官員：以軍砲擊釀78平民喪生

哈瑪斯衛生官員指出，以色列24日對加薩中部發動空襲，造成1座難民營嚴重受損，至少78人喪生。（路透）

哈瑪斯衛生官員指出，以色列24日對加薩中部發動空襲，造成1座難民營嚴重受損，至少78人喪生。（路透）

2023/12/25 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）衛生官員指出，以色列24日深夜對加薩走廊（Gaza Strip）中部發動空中及地面轟炸，造成1座難民營嚴重受損，至少78人喪生。

綜合媒體報導，24日深夜展開的跨日砲擊，是開戰11週以來最致命的攻擊行動，對加薩走廊中部布賴吉（Al-Bureij）地區造成嚴重打擊。

哈瑪斯衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）指出，空襲摧毀了加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營的數間房屋，造成至少70人死亡，包含婦女及孩童。

對此以軍表示，仍在查證馬加齊的傷亡人數，強調已盡量避免傷及平民；同時抨擊哈瑪斯刻意在人口稠密地區活動、將平民當作人肉盾牌。

加薩醫護人員表示，以色列對加薩南部甘尤尼斯地區（Khan Younis）的另次空襲，造成共8名巴勒斯坦人身亡。

以色列宣布週末2日的戰鬥「代價慘重」，造成15名士兵陣亡。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）24日表示：「戰爭使我們付出了非常慘重代價，但我們別無選擇、只能繼續戰鬥。」

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