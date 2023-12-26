以色列空襲敘利亞 伊朗革命衛隊高層被炸死

伊朗伊斯蘭革命衛隊高層穆薩維，日前在敘利亞首都郊區被以軍炸死。（歐新社）

2023/12/26 07:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢持續緊張，伊朗媒體指稱以色列在空襲敘利亞首都大馬士革的過程中，炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊高層穆薩維（Sayyed Razi Mousavi），伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）強調，以色列將會為此付出代價。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）對此則是拒絕回應。

綜合外媒報導，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導指出，伊斯蘭革命衛隊的准將穆薩維在大馬士革郊區的一次空襲中喪生。消息人士指出，穆薩維負責協調伊朗和敘利亞之間的軍事聯盟關係，過去和革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）關係密切。以色列方面則認為，穆薩維積極參與德黑蘭當局向中東的「恐怖活動代理人」供應武器的行動之中。

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伊朗駐大馬士革大使阿巴里（Hossein Akbari）對伊朗國家電視台透露，穆薩維以外交官員身份派駐在大使館，他在下班回家後被以軍飛彈炸死。伊朗總統萊希表示，此事件說明了以色列這個猶太復國主義政權在中東遭受的挫敗，「它肯定會為此付出代價」。

以軍發言人哈加里25日晚間回答媒體提問時表示，他不會對外國報導內容發表評論，但是以色列軍方顯然有責任保護以色列的安全利益。

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