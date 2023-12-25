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以軍公開加薩地道攻略成果 內部尋獲5人質遺體

以色列國防軍24日表示，在加薩地區北部的地道網路中發現5名以色列人質遺體。（法新社）

以色列國防軍24日表示，在加薩地區北部的地道網路中發現5名以色列人質遺體。（法新社）

2023/12/25 10:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列目前與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰，以色列國防軍（IDF）24日表示，在加薩地區北部的地道網路中發現5名以色列人質遺體。

綜合外媒報導，以色列國防軍24日在一份聲明中提及過去幾週在賈巴利亞（Jabalya）難民營附近的行動成果，該地區存在哈瑪斯的戰略地道網路，並設有哈瑪斯在加薩北部的指揮部，指揮哈瑪斯武裝份子行動。

以軍調查發現，賈巴利亞營區底下存在一個巨大的雙層地道系統，一部向下數十公尺、直達大廳和指揮中心的電梯，製造武器的基礎設施，以軍也在地道內尋獲武器。以軍指出，地道系統分支延伸到附近的醫院和學校，其中有條地道直接通往卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）的住家。甘杜爾日前已在以軍襲擊中身亡。

此外，以軍也指出，本月稍早在地道中發現5具以色列人質遺體，載運出遺體後，以軍拆除這些地道。《CNN》報導指出，5人中有兩人是平民，3人是以軍士兵。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，目前遺體仍在檢驗中，未來將向家屬通告狀況，並在徵求家屬同意後，再另行向大眾通報狀況。

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