以哈戰火連累紅海航運 改繞好望角歐亞航運多花4週

葉門叛軍「青年運動」船隻日前在紅海包圍貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）畫面。（歐新社檔案照）

2023/12/21 21:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰火造成紅海情勢緊張，與哈瑪斯同樣受到伊朗支持的葉門叛軍「青年運動（Houthi）」頻頻攻擊商船，回應以軍攻擊加薩，已有100多艘貨輪因此改道，避開蘇伊士運河。國際物流業者建議客戶為紅海航運受阻至少90天做好準備，一些出口商正忙著找替代路線，多模式複合運輸量需求增加。

英國《衛報》20日報導，全球運輸物流公司「德迅集團（Kuehne+Nagel）」指出，已經有103艘貨輪改道，預期還會有更多貨輪改遠繞南非的好望角，亞洲和歐洲之間的航運將因此增加約6000海里（約1萬1100公里），運輸時間多了3或4週。

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蘇伊士運河位於紅海北端，連結地中海，是亞洲、中東和歐洲往來的海上運輸要道，每年有約1萬9000艘船隻通過這條運河，使其成為全球貿易重要路線。「德迅」指出，目前為止改道的貨輪，可載貨量總共為130萬個20呎標準貨櫃（TEU）。也有石油、天然氣油輪改道，其中公開聲明改道的油氣公司，以「英國石油（BP）」的規模最大。

德迅主管海運物流執行副總裁奧德威爾（Michael Aldwell）說，「在海上增加的時間，預期將吸收全球船隊運輸量能的20%，可能拖延船運資源可運用性，尤有甚者，空箱返回亞洲的時程耽擱，也可能構成挑戰，進一步影響供應鏈整體穩定」。

《路透》指出，美國物流公司OL USA執行長貝爾（Alan Baer）已建議船運和物流公司客戶，為紅海航運受阻至少90天做好準備。一些出口商也正急於尋找替代的空運、陸運，或者其他海運路線。

德國貨運代理公司Hellmann Worldwide Logistics空運營運長克萊恩—拉斯圖斯（Jan Kleine-Lasthues）說，一些業者已著手改採「複合運輸」，即結合空運或陸運等兩種或多種模式運輸，該公司收到消費性產品和電子產品空陸運複合運輸的需求已見增加，「這種替代路徑讓客戶能避開紅海的危險區，和繞經非洲南端的長途旅程」。

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