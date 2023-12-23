加薩逾50萬人挨餓 更甚阿富汗飢荒

聯合國報告稱有超過四分之一的加薩走廊的巴勒斯坦人挨餓，飢餓問題的嚴重性更勝阿富汗與葉門。圖為南加薩的一名婦女廿二日在屋外烹煮食物。（法新社）

2023/12/23 05:30

哈瑪斯統治下的1/4人口 人道危機嚴重

〔編譯張沛元／綜合報導〕加薩衛生部廿二日表示，自十月七日以來，死於以軍攻擊的加薩人已破兩萬，達二○○五七人，另有五三三二○人受傷。據聯合國廿一日發布的一份報告指出，哈瑪斯控制的加薩走廊有超過五十萬人，即約當地總人口的四分之一，正飽受飢餓之苦，嚴重性更勝阿富汗與葉門。

急迫的飢荒風險「與日俱增」

該報告的數據顯示，加薩整體人口面臨「急迫的飢荒風險」，逾五十萬人面臨「災難性的狀況」；加薩人的挨餓程度，睥睨近年來幾近飢荒的阿富汗與葉門。

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該報告警告說，加薩的飢荒風險「與日俱增」，原因在於送入加薩的救援不足。聯合國世界糧食計畫署首席經濟學家胡森稱加薩人挨餓的規模與速度「前所未見」，聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯在Ｘ上發文說，戰爭帶來的剝奪與破壞讓加薩人一天比一天更飢餓、生病與絕望。

以軍攻擊不斷 救援物資卡關

以色列原已同意廿二日暫時重開以加之間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡，好讓救援物資能直送加薩；但以國卻在關卡重開前一天的廿一日對該關卡的巴勒斯坦側發動攻擊，導致物資運送任務臨時喊卡。聯合國秘書長古特瑞斯的發言人杜雅里克說，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在「無人機攻擊」後無法接收穿過克瑞沙洛過境關卡的（援助）卡車，聯合國世界糧食計畫署已暫停在該過境關卡的物資運送任務。

聯合國安全理事會廿二日將就一項攸關以哈衝突的決議案進行表決，決議案內容主張增援巴人領土，但未呼籲雙方停火。根據外媒看到的最新版決議案草文，該決議案呼籲「採取緊急措施以便立即允許安全且不受阻的人道救援進入（加薩）」，以及呼籲未永續性的停止敵對創造條件；但草案中並未呼籲雙方立即停止戰鬥。

有美國撐腰的以色列反對「停火」一詞，以國總理納坦雅胡日前揚言，不消滅哈瑪斯，加薩誓不停火。美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德表示，倘若提交表決的決議案版本如上述草文，華府會予以支持。

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