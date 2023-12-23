聯合國秘書長籲加薩停火 以國官員批：對哈瑪斯「提供生命線」

聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）呼籲加薩交戰雙方停火，以色列高級官員則批評，這是在向哈瑪斯「提供生命線」。（歐新社）

2023/12/23 23:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日呼籲以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）人道停火，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的高級幕僚瑞格夫（Mark Regev）今（23）日對此表達了批評，他稱這類言行只是向哈瑪斯「提供生命線」。

瑞格夫今日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時發表了上述言論，他又說：「我們感謝美國在聯合國的外交支援，阻止這類決議在安理會通過。」他指的是美國先前對安理會加薩停火決議案投下否決票的舉動。

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聯合國安全理事會週五通過了一項新決議，呼籲採取措施，以便讓人道援助能夠安全、不受妨礙的進入加薩走廊，美國則在本次投票中棄權。

瑞格夫也被要求，對以色列國防部加薩事務官員泰特羅（Moshe Tetro）「加薩並沒有缺少食物」的說法發表評論，他則回答，過去幾天以色列已批准運糧卡車進出，他還說，雖然這些卡車還卡在過境點，「但不是因為以色列」。

瑞格夫說：「必須要問個問題，這個問題就是，哈瑪斯是否知道，他們能存活下去的唯一機會，就是犧牲加薩人民，並宣揚，我們不容許分發人道主義援助。」

瑞格夫還為以色列呼籲加薩民眾從某些地區撤離的舉動辯護，他稱：「與陷入交火又喪生的可能性相比，重新安置的所有問題都無足輕重。」

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