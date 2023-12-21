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哈瑪斯嗆以色列：除非「結束侵略」 否則不放人質

哈瑪斯喊話，除非以色列終止戰爭，否則不會釋放手中的人質。圖為在加薩作戰的以色列士兵。（美聯社）

哈瑪斯喊話，除非以色列終止戰爭，否則不會釋放手中的人質。圖為在加薩作戰的以色列士兵。（美聯社）

2023/12/21 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間正在進行第2度停火談判，但外媒指出，兩邊之間的談判並不順利。哈瑪斯今（21）日更對以色列放話說，只接受「結束戰爭」選項，否則不會釋放手中的以色列人質。

英國廣播公司（BBC）報導，哈瑪斯在社群平台Telegram上以阿拉伯文發表聲明：「巴勒斯坦國做出了決定，除非侵略行為全面停止，否則不會有關於囚犯或交換條件的談判。」

BBC指出，無法確定哈瑪斯這份聲明是否有將巴勒斯坦其他派系包含在內。加薩走廊一個相對規模較小的激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad），也挾持了以色列人質。

以色列與哈瑪斯的代表目前正在埃及首都開羅（Cairo）針對第二次停火談判，不過目前尚未有好消息傳出，據稱，哈瑪斯對另一輪短期性休戰不感興趣。

以色列方面則一再表態反對與哈瑪斯永久停火。以色列國家安全部長本格維爾（Ben Gvir）先前在X平台（此前稱為推特）上發文指出，在所有人質重獲自由且哈瑪斯被徹底擊敗以前，以軍不該停止行動，否則就算是「失敗」。

以色列與哈瑪斯曾在11月底有過為期6天的短暫停火，當時共有105名以色列人質獲釋。據信目前仍有120名以色列人質遭關押。

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