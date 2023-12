內部影片曝！加薩地道直通「狡兔三窟」 以軍：哈瑪斯高層專用

2023/12/21 11:07

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰進入第76天,以色列國防軍(IDF)進入加薩地區掃蕩,宣稱發現哈瑪斯領導人辛瓦(Yahya Sinwar)的專用地道,這個位於加薩市中心的地下網路可連接「狡兔三窟」,直通哈瑪斯高層藏身處、辦公室和住宅。

綜合媒體報導,以色列軍方在20日公布哈瑪斯領導人辛瓦所使用的地道影片,龐大的地道網位在加薩市的巴勒斯坦廣場附近地下,專攻哈瑪斯高層使用,包含哈瑪斯領導人辛瓦、政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)、「卡薩姆旅」最高指揮官戴夫(Mohammed Deif)等人,都利用這些地道指揮哈瑪斯行動。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯高層在廣場附近設有辦公室或住宅,並有通往這處地道的豎井電梯,連結他們的藏身處、辦公室和住宅,且可遠離以色列的監視,目前在巴勒斯坦廣場一帶發現約20個連接地道的豎井,其中1個豎井有電梯,可深入地下約20公尺,然後有長樓梯再向下延伸20公尺,再透過地道延伸到其他區域。

地道設有防爆門和居住區,以軍還發現有儲備食物和水,這表明哈瑪斯計畫長期隱藏在地道內,同時這個地道也可以讓哈瑪斯高層逃亡

以軍指控,哈瑪斯故意將地道和其他軍事基礎設施設在平民之中,並將平民用作人盾,批評「他們幾十年來建造了地下(設施),目的是保護他們自己,而不是平民」。

An inside look into a Hamas terrorist tunnel exposed under the home of a close confidant of Hamas' leader in Gaza, Yahya Sinwar. pic.twitter.com/8id78kF2W7