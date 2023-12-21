內部影片曝！加薩地道直通「狡兔三窟」 以軍：哈瑪斯高層專用

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰進入第76天，隨著以軍攻入加薩後，哈瑪斯複雜的地下網路一一曝光。（法新社）

2023/12/21 11:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰進入第76天，以色列國防軍（IDF）進入加薩地區掃蕩，宣稱發現哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的專用地道，這個位於加薩市中心的地下網路可連接「狡兔三窟」，直通哈瑪斯高層藏身處、辦公室和住宅。

綜合媒體報導，以色列軍方在20日公布哈瑪斯領導人辛瓦所使用的地道影片，龐大的地道網位在加薩市的巴勒斯坦廣場附近地下，專攻哈瑪斯高層使用，包含哈瑪斯領導人辛瓦、政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、「卡薩姆旅」最高指揮官戴夫（Mohammed Deif）等人，都利用這些地道指揮哈瑪斯行動。

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哈瑪斯高層在廣場附近設有辦公室或住宅，並有通往這處地道的豎井電梯，連結他們的藏身處、辦公室和住宅，且可遠離以色列的監視，目前在巴勒斯坦廣場一帶發現約20個連接地道的豎井，其中1個豎井有電梯，可深入地下約20公尺，然後有長樓梯再向下延伸20公尺，再透過地道延伸到其他區域。

地道設有防爆門和居住區，以軍還發現有儲備食物和水，這表明哈瑪斯計畫長期隱藏在地道內，同時這個地道也可以讓哈瑪斯高層逃亡

以軍指控，哈瑪斯故意將地道和其他軍事基礎設施設在平民之中，並將平民用作人盾，批評「他們幾十年來建造了地下（設施），目的是保護他們自己，而不是平民」。

An inside look into a Hamas terrorist tunnel exposed under the home of a close confidant of Hamas' leader in Gaza, Yahya Sinwar. pic.twitter.com/8id78kF2W7 — Israel Defense Forces （@IDF） December 20, 2023

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