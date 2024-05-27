竹市豪宅火警住戶質疑安裝電動車充電樁釀禍 消防局：今晚8點公布初判結果

新竹晴空匯火警案火調結果未出爐，但有住戶質疑是安裝電動車充電樁走火導致。（記者洪美秀攝）

2024/05/27 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，造成消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫入內搜救疑因氣瓶耗盡不幸殉職。消防局火調人員已進入火場進行調查了解，但有自稱「住戶」的民眾在網路質疑，起火原因是因有住戶在地下室安裝電動車充電樁走火，對此，新竹市消防局表示，網路上所有消息都未經證實，今晚8點會公布火警初判結果。

有自稱是晴空匯住戶的友人在網路社群爆料指出，聽朋友說有住戶在地下室安裝電動車充電樁導致走火，「在地下室裝設充電樁，就像在自己腳下放柴火」；也有網友指出，晴空匯充電樁沒有專設一戶，表後拉了40多戶被台電禁止後，最近才跟專設一戶研商調控充電，但沒想到還沒裝就出事了。

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網路上也有一份疑社區公告表示，晴空匯社區火警初判為社區受電箱（原大樓興建當時設既有內線）引接線路（經管道）火災，初步排除表後充電樁線路火警。因此案為刑事案件，僅能告訴你目前場勘情形，後續配合火警調查結果才能發現原因。

對這些傳聞，消防局長李世恭表示，目前網路上所有消息都未經證實，消防局將於今晚8點前公布初判結果，包含初判起火點、起火原因，不過詳細的狀況，都還要再深入調查。

據了解，由於當時是D棟大樓B1放置整棟大樓電力來源、放置電纜線的電力線架（B1往1樓的電纜線）起火燃燒，也因電纜線放置該管道間，起火後濃煙隨著管道間一路往上竄出，又因當時一度停電，事後雖然緊急發電機緊急啟動，但濃煙已經竄滿整個管道間，抽風機也因電線燒毀，整棟大樓無電力無法啟用，廠商已緊急維修中。

市府指出，為避免火警和濃煙，大樓防火區規劃時，管道間在貫通時，風管（空調管道）因空氣流通，都會設有防火匝門，若遇火災時，會緊急關閉阻擋火勢。但因這次起火的電纜線，是順著管道間從建物外側延伸至地下室，再一路往上至各住戶家中，電纜線無法設置匝門，否則供電就會被切斷，因此電纜線貫穿樓地板時，管線跟樓地板中間不可能完全密合，這時就會利用防火填塞，如防火泡棉等，將管線跟樓地板間的空隙防火填塞。

新竹晴空匯火警案火調未出爐，但有住戶質疑是安裝電動車充電樁走火導致？（記者洪美秀翻攝）

新竹晴空匯火警案火調未出爐，但有住戶質疑是安裝電動車充電樁走火導致？（記者洪美秀翻攝）

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