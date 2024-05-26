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布吉納法索7月進入過渡期 軍政府將持續掌權

布吉納法索軍事強人總統卓爾25日批准新章程，該國將從7月2日起進入為期5年的過渡期。（路透）

布吉納法索軍事強人總統卓爾25日批准新章程，該國將從7月2日起進入為期5年的過渡期。（路透）

2024/05/26 17:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2018年與我國斷交的西非國家布吉納法索（Burkina Faso）於2022年發生軍事政變，軍方掌權後原承諾將於今年7月舉辦選舉恢復文官統治，但在25日批准的布吉納法索最新章程中，今年7月2日起將進入過渡期，期限為60個月，代表軍政府將持續掌權5年。

根據《路透》報導，依照布吉納法索軍事強人總統卓爾（Ibrahim Traore）簽署的新章程，布吉納法索將於今年7月2日起進入為期5年的過渡期，章程提到，「如果安全情勢允許，或可能在過渡期結束之前組織選舉」，布吉納法索軍政府作法引起外界對於西非、中非區域民主倒退的擔憂，新章程同時還允許卓爾參選過渡期間的總統大選。

《路透》指出，隨著布吉納法索和尼日軍政府掌權後，西非沙赫爾（Sahel）暴力事件頻傳，與「開打」組織（Al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）衝突情形加劇。根據美國危機監控組織「武裝衝突地點和事件資料組」（ACLED），布吉納法索暴力事件在2023年大幅增加，造成超過8000人死亡。

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